מדוע החליט טראמפ לשנות את השם של משרד ההגנה האמריקני?

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם בסוף השבוע צו נשיאותי שמטרתו לעצב מחדש את דימוי הפנטגון. הצו מאפשר להשתמש, לצד השם הרשמי הנוכחי, "משרד ההגנה", גם בכינויי המשנה "משרד המלחמה", ו"מזכיר המלחמה" במקום מזכיר ההגנה. נוסף על כך, מורה הצו להכין הצעת חוק לשינוי רשמי של שם המשרד חזרה ל"משרד המלחמה" – השם ששימש עד שנת 1947.

מאחר ששינוי מלא מחייב חקיקה בקונגרס, נקבעו בצו מנגנוני יישום זמניים: כל המשרדים והסוכנויות הפדרליות יוכלו להשתמש בשם החדש במסמכים פנימיים וחיצוניים, אך השם המשפטי "משרד ההגנה" יישאר בתוקף עד להשלמת החקיקה. בתוך 30 יום יידרש השר לעדכן את הנשיא אילו גופים אימצו את הכינוי החדש, ובתוך 60 יום להגיש מסמך המלצות שיפרט את הצעדים החקיקתיים והמנהליים הנדרשים לשינוי הקבוע. עוד נקבע כי הצו אינו משנה את סמכויות הרשויות הקיימות, אינו יוצר זכויות משפטיות חדשות, ועלויות פרסומו יכוסו מתקציב "משרד המלחמה".