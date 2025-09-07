 מדוע החליט טראמפ לשנות את השם של משרד ההגנה האמריקני?
נשיא ארה"ב פרסם בסוף השבוע צו המורה להכין הצעת חוק לשינוי רשמי של שם המשרד חזרה ל"משרד המלחמה" – השם ששימש עד שנת 1947

דורון פסקין | 7 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם בסוף השבוע צו נשיאותי שמטרתו לעצב מחדש את דימוי הפנטגון. הצו מאפשר להשתמש, לצד השם הרשמי הנוכחי, "משרד ההגנה", גם בכינויי המשנה "משרד המלחמה", ו"מזכיר המלחמה" במקום מזכיר ההגנה. נוסף על כך, מורה הצו להכין הצעת חוק לשינוי רשמי של שם המשרד חזרה ל"משרד המלחמה" – השם ששימש עד שנת 1947.

מאחר ששינוי מלא מחייב חקיקה בקונגרס, נקבעו בצו מנגנוני יישום זמניים: כל המשרדים והסוכנויות הפדרליות יוכלו להשתמש בשם החדש במסמכים פנימיים וחיצוניים, אך השם המשפטי "משרד ההגנה" יישאר בתוקף עד להשלמת החקיקה. בתוך 30 יום יידרש השר לעדכן את הנשיא אילו גופים אימצו את הכינוי החדש, ובתוך 60 יום להגיש מסמך המלצות שיפרט את הצעדים החקיקתיים והמנהליים הנדרשים לשינוי הקבוע. עוד נקבע כי הצו אינו משנה את סמכויות הרשויות הקיימות, אינו יוצר זכויות משפטיות חדשות, ועלויות פרסומו יכוסו מתקציב "משרד המלחמה".

מעבר להיבט הסמלי, המהלך הזה משדר מסר פוליטי-אסטרטגי לגבי אופי העוצמה האמריקנית והאופן שבו משרד ההגנה אמור להתנהל: דגש על כשירות מבצעית, הרתעה ובניית הכוח כמוקד הפעילות. באמצעות שינוי השם מבקש ממשל טראמפ לשדר כי מטרת המשרד אינה רק "להגן" – אלא גם להכריע ולנצח.

מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך פגישה בבית הלבן, 3 בספטמבר 2025 | צילום: Alex Wong/Getty Images

