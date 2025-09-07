עבאס מוותר על עימות עם וושינגטון – יישא נאום מוקלט בעצרת האו"ם

גורמים בכירים ברש"פ אמרו בשיחה איתי כי יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, החליט כי נאומו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם במחצית השנייה של החודש יהיה מוקלט, וכי הוא איננו מתכוון ליזום, ביחד עם צרפת וסעודיה, את העברת הכינוס של העצרת הכללית של האו"ם מניו יורק לז'נבה.

זאת לאחר שהצעד נשקל בעקבות הודעת מחלקת המדינה האמריקנית כי "מזכיר המדינה, מרקו רוביו, מסרב להעניק ומבטל ויזות לחברי אש״ף ולחברי הרש"פ לקראת כינוסה הקרוב של העצרת הכללית של האו"ם". ההחלטה תמנע הלכה למעשה מעבאס להגיע לעצרת האו"ם.