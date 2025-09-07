 עבאס מוותר על עימות עם וושינגטון – יישא נאום מוקלט בעצרת האו"ם
גורמים ברש"פ אומרים כי עבאס החליט, למרות סירוב ארה"ב להעניק ויזות למשלחת הפלסטינית, שלא ליזום מהלך להעברת כינוס האו"ם לז'נבה – בין היתר במטרה לשמור על המומנטום להכרה במדינה פלסטינית

יוני בן מנחם | 7 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

גורמים בכירים ברש"פ אמרו בשיחה איתי כי יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, החליט כי נאומו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם במחצית השנייה של החודש יהיה מוקלט, וכי הוא איננו מתכוון ליזום, ביחד עם צרפת וסעודיה, את העברת הכינוס של העצרת הכללית של האו"ם מניו יורק לז'נבה.

זאת לאחר שהצעד נשקל בעקבות הודעת מחלקת המדינה האמריקנית כי "מזכיר המדינה, מרקו רוביו, מסרב להעניק ומבטל ויזות לחברי אש״ף ולחברי הרש"פ לקראת כינוסה הקרוב של העצרת הכללית של האו"ם". ההחלטה תמנע הלכה למעשה מעבאס להגיע לעצרת האו"ם.

החלטה על העברת הכינוס מחייבת את כינוס העצרת הכללית של האו"ם, ועל פי אותם גורמים, עבאס איננו מעוניין בעימות עם ממשל טראמפ והחרפת היחסים עמו. הוא גם חושש כי מהלך כזה ימריץ את ממשל ישראל להחיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, ואת ממשל טראמפ לתמוך בהחלטה כזו.

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, 26 בספטמבר 2019

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, 26 בספטמבר 2019 | צילום: Stephanie Keith/Getty Images

