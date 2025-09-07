 למרות המחיר הכבד ששילמו חמאס ותושבי עזה – ארגון הטרור מסרב לוותר לעת עתה על שלטונו ברצועה
גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי הסבירות לכניעה מלאה של חמאס לדרישות ישראל היא נמוכה, וכי ארגון הטרור מעריך שנחישותו תביא להתקפלות של ישראל

יוני בן מנחם | 7 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

למרות המחיר הכבד ששילמו חמאס ותושבי עזה – ארגון הטרור מסרב לוותר לעת עתה על שלטונו ברצועה

הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה בסוף השבוע סרטון לוחמה פסיכולוגית חדש, שבו נראים שני החטופים גיא גלבוע דלאל ואלון אהל, בעוד צה"ל החל בהריסת מבנים רבי קומות בעיר עזה המשמשים כעמדות פיקוד, שליטה ותצפית של חמאס.

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חמאס ממשיך ביישום תוכנית הלוחמה הפסיכולוגית שלו שהכין "אבו עוביידה", דובר הזרוע הצבאית, שחוסל ב-30 באוגוסט על ידי צה"ל, לקראת כיבוש העיר עזה. להערכתם, חמאס יפרסם סרטונים נוספים בקרוב, ככל שתתגבר המערכה בעיר עזה, כדי להשפיע על החברה הישראלית להתנגד לכיבוש העיר.

למרות המחיר הכבד ששילמו עד כה תושבי הרצועה כתוצאה ממתקפת ה-7 באוקטובר על ישראל והפגיעה הקשה בזרוע הצבאית של חמאס והנהגתה, חמאס איננו מוכן להיכנע ולהסכים לדרישות ישראל להפסקת המלחמה.

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 3 בספטמבר 2025

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 3 בספטמבר 2025 | צילום: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, בישיבת ממשלה, 11 בפברואר 2025
ממשלת לבנון אישרה את תוכנית הצבא לאיסוף הנשק – השרים השיעים נטשו את הישיבה

דורון פסקין

פרטי התוכנית עדיין לא פורסמו. בתקשורת הערבית העריכו כי מדובר במתווה הדרגתי של 15 חודשים. בעקבות ההחלטה יצאו תומכי חיזבאללה להפגין בדאחיה בביירות

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 8 באוגוסט 2025
פוטין הזהיר מפני הצבת כוחות בין-לאומיים באוקראינה

דורון פסקין

לדברי נשיא רוסיה, "אם יופיעו שם כוחות, במיוחד בזמן קרבות, אנו מניחים שהם יהיו מטרות לגיטימיות להשמדה"

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 14 ביוני 2023
בשב"כ מזהירים: אפשרות להסלמה ביטחונית ביו"ש על רקע מצב הרש"פ

יוני בן מנחם

שר הביטחון הנחה את צה"ל להכין תוכנית מבצעית לתרחיש קיצון של הסלמה משמעותית ו"היפוך קנים" של הרש"פ נגד ישראל

מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, נשיא סין, שי ג'ין-פינג, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך ביקורם של פוטין וקים בסין, 3 בספטמבר 2025
השיחה שנחשפה בין שי, פוטין וקים מעלה מחדש את נושא קצירת האיברים בכפייה בסין

אורן שלום

במהלך ביקור בסין, מיקרופון שנותר פתוח תיעד שיחה בין פוטין, שי וקים במהלכה דנו המנהיגים בשיטה להאריך את החיים: "ככל שהביו-טכנולוגיה מתקדמת, ניתן להשתיל איברים אנושיים שוב ושוב, מה שמאפשר לנו להפוך לצעירים יותר ויותר"

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, בעת ביקורו של בן סלמאן במצרים, 9 בדצמבר 2022
דיווח: מצרים וסעודיה מקדמות הקמת כוח ימי משותף בים האדום

דורון פסקין

על רקע התקפות החות'ים בים האדום, העיתון הפרו קטארי אלערבי אל-ג'דיד דיווח על מגעים בין המדינות במסגרת מועצת המדינות הערביות והאפריקאיות הגובלות בים האדום – במטרה להבטיח חופש שיט באחד מנתיבי הסחר הרגישים בעולם

משטרת ישראל, אילוסטרציה
כתב אישום נגד תושב באקה אל גרביה שנשבע אמונים לדאע״ש

אורן שלום

בחקירתו עלה כי הוא הצטרף לארגון הטרור כחבר, תוך שהוא נשבע לו אמונים

