גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי הסבירות לכניעה מלאה של חמאס לדרישות ישראל היא נמוכה, וכי ארגון הטרור מעריך שנחישותו תביא להתקפלות של ישראל
יוני בן מנחם | 7 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
למרות המחיר הכבד ששילמו חמאס ותושבי עזה – ארגון הטרור מסרב לוותר לעת עתה על שלטונו ברצועה
הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה בסוף השבוע סרטון לוחמה פסיכולוגית חדש, שבו נראים שני החטופים גיא גלבוע דלאל ואלון אהל, בעוד צה"ל החל בהריסת מבנים רבי קומות בעיר עזה המשמשים כעמדות פיקוד, שליטה ותצפית של חמאס.
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חמאס ממשיך ביישום תוכנית הלוחמה הפסיכולוגית שלו שהכין "אבו עוביידה", דובר הזרוע הצבאית, שחוסל ב-30 באוגוסט על ידי צה"ל, לקראת כיבוש העיר עזה. להערכתם, חמאס יפרסם סרטונים נוספים בקרוב, ככל שתתגבר המערכה בעיר עזה, כדי להשפיע על החברה הישראלית להתנגד לכיבוש העיר.
למרות המחיר הכבד ששילמו עד כה תושבי הרצועה כתוצאה ממתקפת ה-7 באוקטובר על ישראל והפגיעה הקשה בזרוע הצבאית של חמאס והנהגתה, חמאס איננו מוכן להיכנע ולהסכים לדרישות ישראל להפסקת המלחמה.
