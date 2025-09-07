למרות המחיר הכבד ששילמו חמאס ותושבי עזה – ארגון הטרור מסרב לוותר לעת עתה על שלטונו ברצועה

הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה בסוף השבוע סרטון לוחמה פסיכולוגית חדש, שבו נראים שני החטופים גיא גלבוע דלאל ואלון אהל, בעוד צה"ל החל בהריסת מבנים רבי קומות בעיר עזה המשמשים כעמדות פיקוד, שליטה ותצפית של חמאס.

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חמאס ממשיך ביישום תוכנית הלוחמה הפסיכולוגית שלו שהכין "אבו עוביידה", דובר הזרוע הצבאית, שחוסל ב-30 באוגוסט על ידי צה"ל, לקראת כיבוש העיר עזה. להערכתם, חמאס יפרסם סרטונים נוספים בקרוב, ככל שתתגבר המערכה בעיר עזה, כדי להשפיע על החברה הישראלית להתנגד לכיבוש העיר.