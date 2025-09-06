פרטי התוכנית עדיין לא פורסמו. בתקשורת הערבית העריכו כי מדובר במתווה הדרגתי של 15 חודשים. בעקבות ההחלטה יצאו תומכי חיזבאללה להפגין בדאחיה בביירות
דורון פסקין | 6 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
ממשלת לבנון אישרה את תוכנית הצבא לאיסוף הנשק – השרים השיעים נטשו את הישיבה
ממשלת לבנון אישרה אתמול את תוכנית הצבא לריכוז הנשק בידי המדינה, בתוכה גם פירוק חיזבאללה מנשקו. הישיבה התקיימה בראשות הנשיא ג'וזף עון.
ראש הממשלה, נואף סלאם, כתב לאחר הישיבה בפוסט ב-X: "מועצת השרים בירכה על תוכנית הצבא לאיסוף הנשק בכל רחבי לבנון, ויישומה בהתאם להחלטת הממשלה מה-5 באוגוסט 2025. החלטנו גם לחייב את פיקוד הצבא להגיש למועצת השרים דוח חודשי על התקדמות הביצוע".
שר ההסברה, פול מרקוס, מסר לאחר הישיבה כי הדיון בפרטי התוכנית "יישאר פתוח", אך הצבא יחל ביישומה "בהתאם ליכולותיו" וידווח מדי חודש. לדבריו, "לא תיתכן השקעה כלכלית בלבנון כל עוד הנשק אינו מרוכז בידי המדינה בלבד", וציין כי ביירות קיבלה התחייבויות לתמיכה בצבא ממדינות וכי "החלטות מלחמה ושלום הן בידי המדינה בלבד".
