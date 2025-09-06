ממשלת לבנון אישרה את תוכנית הצבא לאיסוף הנשק – השרים השיעים נטשו את הישיבה

ממשלת לבנון אישרה אתמול את תוכנית הצבא לריכוז הנשק בידי המדינה, בתוכה גם פירוק חיזבאללה מנשקו. הישיבה התקיימה בראשות הנשיא ג'וזף עון.

ראש הממשלה, נואף סלאם, כתב לאחר הישיבה בפוסט ב-X: "מועצת השרים בירכה על תוכנית הצבא לאיסוף הנשק בכל רחבי לבנון, ויישומה בהתאם להחלטת הממשלה מה-5 באוגוסט 2025. החלטנו גם לחייב את פיקוד הצבא להגיש למועצת השרים דוח חודשי על התקדמות הביצוע".