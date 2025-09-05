פוטין הזהיר מפני הצבת כוחות בין-לאומיים באוקראינה

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נאם היום במסגרת "הפורום הכלכלי המזרחי" (EEE) שנערך בוולדיווסטוק, זבמזרח הרחוק הרוסי, והתייחס למספר סוגיות מרכזיות.

בעניין אוקראינה, הזהיר פוטין מפני פריסה של כוחות זרים בשטחה לפני תום הלחימה. לדבריו, עצם האפשרות להצבת כוחות מערביים במדינה קשורה לשורשי הסכסוך. "זה אחד הגורמים השורשיים – הניסיון למשוך את אוקראינה לנאט"ו. לכן, אם יופיעו שם כוחות, במיוחד בזמן קרבות, אנו מניחים שהם יהיו מטרות לגיטימיות להשמדה", אמר.