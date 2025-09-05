 פוטין הזהיר מפני הצבת כוחות בין-לאומיים באוקראינה
לדברי נשיא רוסיה, "אם יופיעו שם כוחות, במיוחד בזמן קרבות, אנו מניחים שהם יהיו מטרות לגיטימיות להשמדה"

דורון פסקין | 5 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

פוטין הזהיר מפני הצבת כוחות בין-לאומיים באוקראינה

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נאם היום במסגרת "הפורום הכלכלי המזרחי" (EEE) שנערך בוולדיווסטוק, זבמזרח הרחוק הרוסי, והתייחס למספר סוגיות מרכזיות.

בעניין אוקראינה, הזהיר פוטין מפני פריסה של כוחות זרים בשטחה לפני תום הלחימה. לדבריו, עצם האפשרות להצבת כוחות מערביים במדינה קשורה לשורשי הסכסוך. "זה אחד הגורמים השורשיים – הניסיון למשוך את אוקראינה לנאט"ו. לכן, אם יופיעו שם כוחות, במיוחד בזמן קרבות, אנו מניחים שהם יהיו מטרות לגיטימיות להשמדה", אמר.

פוטין ציין כי אם יושגו "החלטות שיובילו לשלום ארוך טווח" – לא יהיה צורך בנוכחות זרה באוקראינה וכי במקרה של הסכמה על פתרון מדיני, רוסיה תיישם אותו במלואו ותכבד ערבויות ביטחון שיינתנו לשני הצדדים – גם לרוסיה וגם לאוקראינה.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 8 באוגוסט 2025

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 8 באוגוסט 2025 | צילום: MIKHAIL METZEL/POOL/AFP via Getty Images

