שר הביטחון הנחה את צה"ל להכין תוכנית מבצעית לתרחיש קיצון של הסלמה משמעותית ו"היפוך קנים" של הרש"פ נגד ישראל
יוני בן מנחם | 5 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בשב"כ מזהירים: אפשרות להסלמה ביטחונית ביו"ש על רקע מצב הרש"פ
על פי גורמים מדיניים בירושלים, בכירים בשב"כ התריעו לאחרונה במהלך דיונים את הדרג המדיני מפני סימנים להתפוררות הרשות הפלסטינית – מצב שעשוי להוביל להתלקחות ביטחונית ביהודה ושומרון.
לדבריהם, בכירי השב"כ הזהירו מפני מצבה הכלכלי הקשה של הרש"פ. הם דיווחו כי שיעור האבטלה נמצא בעלייה, אנשי מנגנוני הביטחון של הרש"פ מקבלים משכורות חלקיות או כלל לא, והשירותים הבסיסיים שהרש"פ אמורה לספק לאוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון הולכים ונשחקים. הגורמים בשב"כ הזהירו כי הצטברות הגורמים האלה עלולה לגרום לאנרכיה ביטחונית ולהסלמה נגד ישראל.
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בדיונים פנימיים בשב"כ הומלץ לנקוט צעדים למניעת קריסת הרש"פ. אחד הצעדים שעליהם דובר הוא להעביר לרש"פ את כספי המיסים שהקבינט הביטחוני החליט לעכב, אולם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', מתנגד בתוקף למהלך הזה.
