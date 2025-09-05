בשב"כ מזהירים: אפשרות להסלמה ביטחונית ביו"ש על רקע מצב הרש"פ

על פי גורמים מדיניים בירושלים, בכירים בשב"כ התריעו לאחרונה במהלך דיונים את הדרג המדיני מפני סימנים להתפוררות הרשות הפלסטינית – מצב שעשוי להוביל להתלקחות ביטחונית ביהודה ושומרון.

לדבריהם, בכירי השב"כ הזהירו מפני מצבה הכלכלי הקשה של הרש"פ. הם דיווחו כי שיעור האבטלה נמצא בעלייה, אנשי מנגנוני הביטחון של הרש"פ מקבלים משכורות חלקיות או כלל לא, והשירותים הבסיסיים שהרש"פ אמורה לספק לאוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון הולכים ונשחקים. הגורמים בשב"כ הזהירו כי הצטברות הגורמים האלה עלולה לגרום לאנרכיה ביטחונית ולהסלמה נגד ישראל.