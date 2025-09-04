במהלך ביקור בסין, מיקרופון שנותר פתוח תיעד שיחה בין פוטין, שי וקים במהלכה דנו המנהיגים בשיטה להאריך את החיים: "ככל שהביו-טכנולוגיה מתקדמת, ניתן להשתיל איברים אנושיים שוב ושוב, מה שמאפשר לנו להפוך לצעירים יותר ויותר"
השיחה שנחשפה בין שי, פוטין וקים מעלה מחדש את נושא קצירת האיברים בכפייה בסין
נשיא סין, שי ג'ין-פינג, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ומנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, צעדו אתמול כתף אל כתף במהלך ביקורם של פוטין וקים בסין. מיקרופון שנותר פתוח קלט שיחה ביניהם שעסקה בהארכת תוחלת החיים באמצעות השתלות איברים, ואולי אף על הארכת החיים עד גיל 150.
השיחה, ששודרה בשידור חי על ידי כלי התקשורת הממלכתיים של סין למיליארדים באינטרנט ובטלוויזיה, הפכה לכותרת בין-לאומית. נושא השיחה – השתלות איברים, העלה מחדש את נושא קצירת האיברים בכפייה שמבצע המשטר הסיני.
השיחה ביניהם התקיימה כאשר פוטין, שי וקים צעדו לעבר במה בטיאננמן בבייג'ינג לצפייה במצעד צבאי. "בעבר, אנשים כמעט ולא חיו עד גיל 70, אך כיום בגיל 70 אתה עדיין ילד", אמר שי דרך מתורגמן לרוסית.
