דיווח: מצרים וסעודיה מקדמות הקמת כוח ימי משותף בים האדום

במהלך ביקור בסין, מיקרופון שנותר פתוח תיעד שיחה בין פוטין, שי וקים במהלכה דנו המנהיגים בשיטה להאריך את החיים: "ככל שהביו-טכנולוגיה מתקדמת, ניתן להשתיל איברים אנושיים שוב ושוב, מה שמאפשר לנו להפוך לצעירים יותר ויותר"