על רקע התקפות החות'ים בים האדום, העיתון הפרו קטארי אלערבי אל-ג'דיד דיווח על מגעים בין המדינות במסגרת מועצת המדינות הערביות והאפריקאיות הגובלות בים האדום – במטרה להבטיח חופש שיט באחד מנתיבי הסחר הרגישים בעולם
דורון פסקין | 4 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: מצרים וסעודיה מקדמות הקמת כוח ימי משותף בים האדום
העיתון הפרו-קטארי "אלערבי אל-ג׳דיד" דיווח היום מפי מקורות מצריים רשמיים, כי בימים אלה מתקיימות שיחות בין קהיר לריאד להקמת כוח ימי ייעודי במסגרת מועצת המדינות הערביות והאפריקאיות הגובלות בים האדום, המכונה בקיצור – מועצת הים האדום. המועצה הוקמה בריאד בשנת 2020 וחברות בה מצרים, סעודיה, ירדן, תימן (הממשלה המוכרת בעדן המתנגדת לחות'ים), ג'יבוטי, אריתריאה וסומליה.
לפי הדיווח, המהלך נועד להבטיח את חופש השיט ותנועת הסחורות בים האדום, ולהעמיק את התיאום הביטחוני לאורך אחד מנתיבי הסחר הרגישים בעולם.
לדברי המקורות שצוטטו בעיתון, התקדמות המגעים מתרחשת במקביל להבנות פוליטיות בין המדינות: מצרים התחייבה לתמוך במועמדות שר החוץ הסעודי לשעבר, עאדל אל-ג'ובייר, לתפקיד מזכ״ל מועצת הים האדום. בתמורה, סעודיה תתמוך במועמד המצרי, שר החוץ לשעבר נביל פהמי, לתפקיד מזכ"ל הליגה הערבית עם סיום כהונתו של המזכ"ל הנוכחי, אחמד אבו אל-ע'יט, במאי 2026.
