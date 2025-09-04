בחקירתו עלה כי הוא הצטרף לארגון הטרור כחבר, תוך שהוא נשבע לו אמונים
כתב אישום נגד תושב באקה אל גרביה שנשבע אמונים לדאע״ש
שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי עצרו במהלך השבועות האחרונים את נג׳יב דיק, תושב באקה אל גרביה בן 25, על רקע תמיכה אידיאולוגית בדאע״ש.
בחקירתו עלה כי הוא הצטרף לארגון הטרור כחבר, תוך שהוא נשבע אמונים, זאת נוסף על צריכה של תכנים ברשת, בהם בין היתר סרטוני עריפת ראשים והוצאות להורג.
עוד עלה בחקירה, כי על רקע התחזקותו הדתית של נג׳יב ובעקבות המלחמה ברצועת עזה - הוא חשב לממש פיגוע נגד כוחות הביטחון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו