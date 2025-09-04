 כתב אישום נגד תושב באקה אל גרביה שנשבע אמונים לדאע״ש
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בחקירתו עלה כי הוא הצטרף לארגון הטרור כחבר, תוך שהוא נשבע לו אמונים

אורן שלום | 4 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

כתב אישום נגד תושב באקה אל גרביה שנשבע אמונים לדאע״ש

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי עצרו במהלך השבועות האחרונים את נג׳יב דיק, תושב באקה אל גרביה בן 25, על רקע תמיכה אידיאולוגית בדאע״ש.

בחקירתו עלה כי הוא הצטרף לארגון הטרור כחבר, תוך שהוא נשבע אמונים, זאת נוסף על צריכה של תכנים ברשת, בהם בין היתר סרטוני עריפת ראשים והוצאות להורג.

עוד עלה בחקירה, כי על רקע התחזקותו הדתית של נג׳יב ובעקבות המלחמה ברצועת עזה - הוא חשב לממש פיגוע נגד כוחות הביטחון.

משטרת ישראל, אילוסטרציה

משטרת ישראל, אילוסטרציה | צילום: lunopark / Shutterstock.com

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 27 באוגוסט 2025
בישראל הודפים את הצהרת חמאס – "ספין שנועד למנוע את כיבוש העיר עזה"

יוני בן מנחם

חמאס טען אמש כי הוא מוכן לעסקה כוללת שתכלול את שחרור כל החטופים וסיום המלחמה. גורמים בכירים בישראל אומרים כי מדובר בניסיון למשוך זמן

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 18 בנובמבר 2024
פוטין: "אם זלנסקי מוכן – שיבוא למוסקבה, הפגישה תתקיים"

דורון פסקין

נשיא רוסיה שוחח עם כתבים בסיום ביקורו בסין, הטיל ספק בלגיטימיות כהונתו הנוכחית של זלנסקי והבהיר כי רוסיה מוכנה להמשיך במימוש יעדיה ב"מבצע הצבאי המיוחד"

העיר חברון
ישראל עדיין לא החליטה אם לאמץ את יוזמת השייח'ים; ברש"פ מנסים למנוע את יישומה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ראש הממשלה כינס בשבוע שעבר דיון ביטחוני כדי לדון במשמעויות הביטחוניות של היוזמה. בשטח, הרש"פ מנסה לעורר את אזור חברון כדי לפעול נגד התוכנית

עוזרת שר החוץ של האמירויות, לאנה נוסייבה, 22 בנובמבר 2023
איחוד האמירויות מזהירה את ישראל כי תוכניות לסיפוח שטחים ביהודה ושומרון יהוו "חציית קו אדום"

דורון פסקין

עוזרת שר החוץ של האמירויות: "אנו קוראים לממשלת ישראל להשעות את התוכניות הללו"

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ושרי הממשלה הלבנונית במהלך ישיבה בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025
ממשלת לבנון תדון ביום שישי בפירוק הנשק של חיזבאללה; כל שרי הממשלה ייקחו חלק

יוני בן מנחם

ישראל, הקהילה הבין-לאומית ומדינות ערב עוקבות בדריכות אחר ההתפתחויות. שגרירויות זרות בביירות אף הכריזו על "מצב כוננות דיפלומטי" לקראת הישיבה

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר
סוכלה חוליית חמאס שתכננה לבצע פיגוע התנקשות נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר

אורן שלום

החולייה שנעצרה הייתה מאזור חברון, ועל פי החשד פעלה תחת מפקדת חמאס בטורקיה. בן גביר הגיב: "לא אירתע ולא אפחד! בחמאס ניסו כבר חמש פעמים לחסל אותי, וכל פעם נכשלו"

שתפו: