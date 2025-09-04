כתב אישום נגד תושב באקה אל גרביה שנשבע אמונים לדאע״ש

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי עצרו במהלך השבועות האחרונים את נג׳יב דיק, תושב באקה אל גרביה בן 25, על רקע תמיכה אידיאולוגית בדאע״ש.

בחקירתו עלה כי הוא הצטרף לארגון הטרור כחבר, תוך שהוא נשבע אמונים, זאת נוסף על צריכה של תכנים ברשת, בהם בין היתר סרטוני עריפת ראשים והוצאות להורג.