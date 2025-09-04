 בישראל הודפים את הצהרת חמאס – "ספין שנועד למנוע את כיבוש העיר עזה"
חמאס טען אמש כי הוא מוכן לעסקה כוללת שתכלול את שחרור כל החטופים וסיום המלחמה. גורמים בכירים בישראל אומרים כי מדובר בניסיון למשוך זמן

יוני בן מנחם | 4 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

חמאס פרסם אמש הודעה רשמית האומרת כי הוא עדיין ממתין לתגובת ישראל להצעת המתווכות מ-18 באוגוסט, שלפיה ישוחררו עשרה מתוך 20 החטופים שבחיים. ארגון הטרור טוען כי הוא מוכן ל"עסקה כוללת", שתכלול את "שחרור כל השבויים הישראלים בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים, במסגרת הסכם שיביא לסיום הלחימה, לנסיגת צה"ל מעזה, לפתיחת המעברים ולהתחלת תהליך השיקום".

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חמאס מנסה למנוע את כיבוש העיר עזה על ידי כוחות צה"ל, ולכן הוא שוב מפיץ ספינים תקשורתיים שמטרתם להביא לחידוש המשא ומתן על עסקת החטופים והפסקת אש ארוכה, שתעכב את כיבוש עזה ותאפשר לו לגרור רגליים עוד כמה חודשים. לדבריהם, באמצעות ההודעה מנסה חמאס להרחיב את השסע הפנימי בחברה הישראלית ולהמריץ את דעת הקהל נגד החלטות הממשלה.

בכיר חמאס בחו"ל, עזת א-רשק, אמר לערוץ אלג'זירה: "אנחנו אומרים לנשיא ארה"ב טראמפ כי חמאס הסכים ב-18 באוגוסט להצעת המתווכים, שמבוססת על הצעת ויטקוף, ונתניהו לא הגיב עד כה. הבענו מוכנות לעסקה מקיפה, נתניהו הוא המכשול האמיתי לעסקאות והוא רוצה מלחמה אינסופית".

כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 27 באוגוסט 2025

כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 27 באוגוסט 2025 | צילום: ACK GUEZ/AFP via Getty Images

