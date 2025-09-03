פוטין: "אם זלנסקי מוכן – שיבוא למוסקבה, הפגישה תתקיים"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, אמר היום כי תוצאות ביקורו בסין בימים האחרונים היו "חיוביות מאוד". הוא הדגיש כי אינו פוסל אפשרות למפגש עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי: "אם זלנסקי מוכן – שיבוא למוסקבה, הפגישה תתקיים".

עם זאת, הוא הטיל ספק בלגיטימיות כהונתו הנוכחית של זלנסקי, וטען כי מפגש עמו עלול להיות "דרך ללא מוצא", משום שלטענתו החוקה האוקראינית אינה מספקת מסלול להארכת כהונתו. בקייב דוחים בעקביות טענות אלו.