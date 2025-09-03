נשיא רוסיה שוחח עם כתבים בסיום ביקורו בסין, הטיל ספק בלגיטימיות כהונתו הנוכחית של זלנסקי והבהיר כי רוסיה מוכנה להמשיך במימוש יעדיה ב"מבצע הצבאי המיוחד"
דורון פסקין | 3 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
פוטין: "אם זלנסקי מוכן – שיבוא למוסקבה, הפגישה תתקיים"
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, אמר היום כי תוצאות ביקורו בסין בימים האחרונים היו "חיוביות מאוד". הוא הדגיש כי אינו פוסל אפשרות למפגש עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי: "אם זלנסקי מוכן – שיבוא למוסקבה, הפגישה תתקיים".
עם זאת, הוא הטיל ספק בלגיטימיות כהונתו הנוכחית של זלנסקי, וטען כי מפגש עמו עלול להיות "דרך ללא מוצא", משום שלטענתו החוקה האוקראינית אינה מספקת מסלול להארכת כהונתו. בקייב דוחים בעקביות טענות אלו.
פוטין אמר את הדברים במהלך שיחה עם עיתונאים בתום ביקורו בסין, שהחל ביום ראשון. לדבריו, הנשיא דונלד טראמפ ביקש ממנו לשקול קיום שיחות ישירות עם זלנסקי. עם זאת, הוא הוסיף כי השאלה האם יש טעם במפגש כזה "עדיין פתוחה", וכי רוסיה אמנם "רואה אור בקצה המנהרה" לקראת הסדרה, אך מוכנה גם להמשיך במימוש יעדיה ב"מבצע הצבאי המיוחד" באמצעים צבאיים.
