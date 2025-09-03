איחוד האמירויות מזהירה את ישראל כי תוכניות לסיפוח שטחים ביהודה ושומרון יהוו "חציית קו אדום"

איחוד האמירויות שיגרה היום את האזהרה החריפה ביותר לישראל מאז פרוץ המלחמה בעזה, כשהבהירה כי היא רואה בתוכניות לספח את יהודה ושומרון – איום ישיר על הסכמי הנורמליזציה. "סיפוח בגדה המערבית יהווה קו אדום עבור איחוד האמירויות", הצהירה לאנה נוסייבה, עוזרת שר החוץ של האמירויות, בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס.

לדבריה, מהלך כזה "יערער באופן חמור את החזון והרוח" של הסכמי אברהם וישים קץ לשאיפות לאינטגרציה אזורית. נוסייבה ציינה כי מלכתחילה ראו שלטונות האמירויות בהסכמים אמצעי לקידום השאיפות הפלסטיניות למדינה עצמאית. "אנו קוראים לממשלת ישראל להשעות את התוכניות הללו. אסור לאפשר לקיצונים מכל צד להכתיב את מסלול האזור", הוסיפה.