עוזרת שר החוץ של האמירויות: "אנו קוראים לממשלת ישראל להשעות את התוכניות הללו"
דורון פסקין | 3 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
איחוד האמירויות מזהירה את ישראל כי תוכניות לסיפוח שטחים ביהודה ושומרון יהוו "חציית קו אדום"
איחוד האמירויות שיגרה היום את האזהרה החריפה ביותר לישראל מאז פרוץ המלחמה בעזה, כשהבהירה כי היא רואה בתוכניות לספח את יהודה ושומרון – איום ישיר על הסכמי הנורמליזציה. "סיפוח בגדה המערבית יהווה קו אדום עבור איחוד האמירויות", הצהירה לאנה נוסייבה, עוזרת שר החוץ של האמירויות, בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס.
לדבריה, מהלך כזה "יערער באופן חמור את החזון והרוח" של הסכמי אברהם וישים קץ לשאיפות לאינטגרציה אזורית. נוסייבה ציינה כי מלכתחילה ראו שלטונות האמירויות בהסכמים אמצעי לקידום השאיפות הפלסטיניות למדינה עצמאית. "אנו קוראים לממשלת ישראל להשעות את התוכניות הללו. אסור לאפשר לקיצונים מכל צד להכתיב את מסלול האזור", הוסיפה.
האזהרה מגיעה על רקע הכרזתו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בחודש שעבר על תחילת עבודות להקמת יישוב חדש, מהלך שלדברי מבקריו יבתר את הגדה המערבית וינתק אותה ממזרח ירושלים. היום אף ציין סמוטריץ' כי מתבצעת עבודת מטה להכנת מפות לסיפוח שטחים באיו"ש, וקרא לראש הממשלה: "כנס את הממשלה וקבל החלטה היסטורית להחיל את הריבונות הישראלית על כלל השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו