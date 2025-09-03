ישראל, הקהילה הבין-לאומית ומדינות ערב עוקבות בדריכות אחר ההתפתחויות. שגרירויות זרות בביירות אף הכריזו על "מצב כוננות דיפלומטי" לקראת הישיבה
יוני בן מנחם | 3 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ממשלת לבנון תדון ביום שישי בפירוק הנשק של חיזבאללה; כל שרי הממשלה ייקחו חלק
ממשלת לבנון תדון ביום שישי הקרוב פעם נוספת בפירוק ארגון חיזבאללה מנשקו. נשיא לבנון, ג'וזף עון, התערב אישית בנושא כדי להבטיח שהשרים השיעים, מחיזבאללה ומתנועת אמל, ישתתפו בישיבה שתעסוק בתוכנית צבא לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו. התערבותו של עון הביאה להסכמה על סדר יום ברור ומוסכם, שהבטיח את קיום הישיבה בנוכחות מלאה של כל השרים.
על פי דיווחים באמצעי התקשורת בלבנון, "הצמד השיעי" (חיזבאללה ואמל) דרש כי התוכנית תועלה לדיון, אך מבלי שתיקבע מסגרת זמן ליישומה. לטענתם, ההחלטות שהתקבלו בממשלה באוגוסט האחרון, בהיעדר השרים השיעים, נטולות תוקף.
גורמים לבנונים טענו בכלי תקשורת שונים כי ראש תנועת אמל השיעית, נביה ברי, וחיזבאללה אינם מתנגדים לעצם הטלת המשימה על צבא לבנון, ואף מביעים בו אמון מלא. עם זאת, לטענתם, המחלוקת נותרה מול הממשלה, בעיקר סביב מנגנון היישום.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו