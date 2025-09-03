ממשלת לבנון תדון ביום שישי בפירוק הנשק של חיזבאללה; כל שרי הממשלה ייקחו חלק

ממשלת לבנון תדון ביום שישי הקרוב פעם נוספת בפירוק ארגון חיזבאללה מנשקו. נשיא לבנון, ג'וזף עון, התערב אישית בנושא כדי להבטיח שהשרים השיעים, מחיזבאללה ומתנועת אמל, ישתתפו בישיבה שתעסוק בתוכנית צבא לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו. התערבותו של עון הביאה להסכמה על סדר יום ברור ומוסכם, שהבטיח את קיום הישיבה בנוכחות מלאה של כל השרים.

על פי דיווחים באמצעי התקשורת בלבנון, "הצמד השיעי" (חיזבאללה ואמל) דרש כי התוכנית תועלה לדיון, אך מבלי שתיקבע מסגרת זמן ליישומה. לטענתם, ההחלטות שהתקבלו בממשלה באוגוסט האחרון, בהיעדר השרים השיעים, נטולות תוקף.