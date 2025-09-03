דיווח: מנהיגי חמאס והג'יהאד האסלאמי בחו''ל נוקטים אמצעי זהירות מחמירים בשל האיומים לחסלם

העיתון הקטארי "אלערבי אלג'דיד" דיווח הבוקר כי מנהיגים של פלגים פלסטיניים השוהים מחוץ לשטחים נקטו צעדי זהירות מחמירים בעקבות איומים ישראליים לחסל מנהיגים של חמאס בחו"ל, ובהם גם בכירים בחמאס ובג’יהאד האסלאמי השוהים בקהיר.

הרמטכ"ל, אייל זמיר, איים שלשום, לאחר היוודע חיסולו של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו-עוביידה, כי "ידנו עוד נטויה", והוסיף כי "לגבי מרבית חברי ארגון חמאס הנותרים בחו"ל – נגיע אליהם גם כן".