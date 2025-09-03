עיתון אלערבי אלג'דיד הקטארי דיווח כי חמאס קיבל אזהרות ממדינות שונות שבהן שוהים חברי הלשכה המדינית שלו – להקפיד על נהלי ביטחון מחמירים, וכי מצרים הזהירה את ישראל מפני פגיעה במזכ"ל הג'יהאד האסלאמי השוהה בשטחה
יוני בן מנחם | 3 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: מנהיגי חמאס והג'יהאד האסלאמי בחו"ל נוקטים אמצעי זהירות מחמירים בשל האיומים לחסלם
העיתון הקטארי "אלערבי אלג'דיד" דיווח הבוקר כי מנהיגים של פלגים פלסטיניים השוהים מחוץ לשטחים נקטו צעדי זהירות מחמירים בעקבות איומים ישראליים לחסל מנהיגים של חמאס בחו"ל, ובהם גם בכירים בחמאס ובג’יהאד האסלאמי השוהים בקהיר.
הרמטכ"ל, אייל זמיר, איים שלשום, לאחר היוודע חיסולו של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו-עוביידה, כי "ידנו עוד נטויה", והוסיף כי "לגבי מרבית חברי ארגון חמאס הנותרים בחו"ל – נגיע אליהם גם כן".
בהקשר זה אמר מקור מצרי לעיתון כי קהיר הזהירה את ישראל מפני פגיעה במזכ"ל הג'יהאד האסלאמי, זיאד נח'אלה, השוהה בקהיר כמעט דרך קבע בעקבות איומים גוברים מצד ישראל לחסלו.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו