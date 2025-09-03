השבוע פרסם ה"וושינגטון פוסט" קטעים ממה שטען כי היא התוכנית האמריקנית של ממשל טראמפ לרצועת עזה. עיתון "אלקודס אלערבי", היוצא לאור בלונדון, דיווח כי ברש"פ רואים בתוכנית ניסיון להביא לסיום הסוגייה הפלסטינית, ובוחנים את דרכי התגובה האפשריות מולה
יוני בן מנחם | 3 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: עבאס הקים צוות מיוחד להתמודדות עם התוכנית האמריקנית לרצועת עזה
העיתון "אלקודס אלערבי", היוצא לאור בלונדון, דיווח הבוקר כי יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, הקים צוות מיוחד במטרה לבלום את מה שמוגדר כתוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, למנוע הקמת מדינה פלסטינית. הצוות פועל מדי יום, הן באמצעות שיחות ישירות והן דרך מפגשים עם מדינות אירופיות וערביות משפיעות.
בתחילת השבוע דיווח "הוושינגטון פוסט" כי בכוונת ממשל טראמפ להשתלט על רצועת עזה ולהפוך אותה לאזור נאמנות שינוהל על-ידי ארה"ב לתקופה של לפחות עשר שנים. התוכנית היא להפוך את הרצועה לאזור תיירותי ולמרכז הייטק מתקדם. על פי התוכנית שפורסמה בוושינגטון פוסט, יפונו כל תושבי עזה למדינה אחרת או למתחמים מאובטחים סגורים בתוך הרצועה בזמן שיקומה.
על פי הדיווח באלקודס אלערבי, הרש"פ רואה בתוכנית כוונה אמיתית לסיים את הסוגייה הפלסטינית ולמנוע הקמת מדינה פלסטינית עצמאית, ובכך אף לאיים על קיומה של הרש"פ.
