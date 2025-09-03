 מחאה בירושלים בקריאה להחזרת החטופים: רכב עלה באש, מפגינים התבצרו על גג הספרייה הלאומית
במערכת הפוליטית גינו את האירועים: "זה לא משרת את החזרת החטופים". משטרת ישראל: "חציית קו אדום"

אורן שלום | 3 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

מחאה בירושלים בקריאה להחזרת החטופים: רכב עלה באש, מפגינים התבצרו על גג הספרייה הלאומית

הבוקר החלו בירושלים שלושה ימי מחאה בקריאה להחזרת 48 החטופים שנמצאים בשבי חמאס כבר 698 ימים.

בשעות הבוקר דיווחה משטרת ישראל על מספר פחים וצמיגים בוערים בשכונות רחביה וגבעת רם בירושלים ורכב שעלה באש. מספר תושבים פונו מבניינים סמוכים. אין נפגעים.

נוסף על כך, עלו מפגינים על גג הספרייה הלאומית בעיר והתבצרו שם, הניפו שלטים והדליקו רימון עשן.

רכב עולה באש בירושלים

רכב עולה באש בירושלים | צילום: דוברות המשטרה

