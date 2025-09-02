שר הביטחון: "‏שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא; ידענו לצוד אותם הפעם – ונדע גם בעתיד"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אמר בהודעה שפרסם הערב כי "‏שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא. כמו כל ראשי הטרור של האסלאם הקיצוני, הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. כך ראשי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בקטאר, וכך החות'ים בתימן. ידענו לצוד אותם הפעם - ונדע גם בעתיד".

דבריו של כ"ץ נאמרו על רקע דיווח שפורסם היום בעיתון א-שרק אלאווסט, היוצא לאור בלונדון, ולפיו מקורות יודעי דבר מסרו כי בימים האחרונים נעלמו בכירים חות'ים מעיני הציבור.