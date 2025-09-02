 שר הביטחון: "‏שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא; ידענו לצוד אותם הפעם – ונדע גם בעתיד"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

דבריו של כ"ץ נאמרו על רקע דיווחים לפיהם בכירים חות'ים עזבו את הבירה צנעא לעבר אתרים חלופיים

אורן שלום | 2 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

שר הביטחון: "‏שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא; ידענו לצוד אותם הפעם – ונדע גם בעתיד"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אמר בהודעה שפרסם הערב כי "‏שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא. כמו כל ראשי הטרור של האסלאם הקיצוני, הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. כך ראשי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בקטאר, וכך החות'ים בתימן. ידענו לצוד אותם הפעם - ונדע גם בעתיד".

דבריו של כ"ץ נאמרו על רקע דיווח שפורסם היום בעיתון א-שרק אלאווסט, היוצא לאור בלונדון, ולפיו מקורות יודעי דבר מסרו כי בימים האחרונים נעלמו בכירים חות'ים מעיני הציבור.

העיתון ציטט מקור המקורב למעגלי קבלת ההחלטות של החות'ים בצנעא, שטען כי הנהגת הארגון הוציאה הוראות דחופות למפקדיה הפוליטיים, הצבאיים ולמפקדים בשטח לעזוב את מקומות עבודתם ובתיהם בצנעא ובפרבריה, ולעבור לאתרים חלופיים. ההוראות הדגישו את הצורך להימנע משימוש במבני ממשל או מהתקהלות במקומות ציבוריים, שעלולים לשמש מטרה קלה למטוסי חיל האוויר הישראלי.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 7 באוקטובר 2024

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 7 באוקטובר 2024 | צילום: AHMED GHARABLI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא אוקראינה לשעבר, ויקטור ינוקוביץ’, במהלך הסרטון
הניסיון הרוסי להכשיר את החלפת המשטר באוקראינה

דורון פסקין

סרטון ראשון זה שלוש שנים שבו נראה הנשיא האוקראיני המודח, ויקטור ינוקוביץ’, פורסם על ידי התקשורת הממלכתית ברוסיה – במקביל לנאומו של פוטין. לפי המכון לחקר המלחמה, פרסום הסרטון הוא חלק ממאמצי הקרמלין להציגו כ"מנהיג הלגיטימי" של המדינה

יו״ר הפרלמנט האיראני, מחמד באקר קליבאף, 14 ביוני 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images
הפרלמנט האיראני דן בהפעלת מנגנון הסנאפבק: "יש לנקוט בפעולה מרתיעה נגד המהלך של המעצמות האירופאיות"

דורון פסקין

בישיבה סגורה שנמשכה כשעה וחצי הציגה ועדת הביטחון הלאומי דוח על השלכות אפשריות של החזרת סנקציות האו"ם על איראן; יו״ר הפרלמנט איים כי "ידי איראן מלאות באפשרויות"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 5 ביוני 2025
טראמפ הלילה: ייתכן שישראל מנצחת במלחמה, אבל היא מפסידה במלחמת יחסי הציבור

אורן שלום

בריאיון לאתר האמריקני Daily Caller טען נשיא ארה"ב כי הלובי הישראלי בקונגרס נחלש משמעותית והתריע מהתחזקות הביקורת על ישראל בארה"ב

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בבניין האו"ם, 15 במאי 2023
הפלסטינים בוחנים דרכים לעקוף את החלטת ארה"ב למנוע את הגעת בכירי הרש"פ לעצרת האו"ם

יוני בן מנחם

ברש"פ ינסו להגיע עם האמריקנים להסדר שיאפשר את הגעתם, אך עם זאת כבר פועלים מול סעודיה וצרפת כדי לבחון אפשרויות חלופיות

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, 17 באוגוסט 2025
הנציבות האירופית טוענת: רוסיה שיבשה את מערכת ה-GPS במטוסה של הנציבה פון דר ליין בדרך לביקורה בבולגריה

דורון פסקין

המטוס נחת בשלום לאחר שצוות האוויר נאלץ לבצע את ההנמכה והנחיתה בעיר פלובדיב באמצעות מפות נייר ושיטות ניווט מסורתיות. בהודעת הנציבות נמסר: "האירוע הזה רק יחזק עוד יותר את מחויבותנו להמשך חיזוק יכולות ההגנה ותמיכתנו הבלתי מתפשרת באוקראינה"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, ויו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, בעת ביקורו של עבאס בביירות, 21 במאי 2025
הפילוג בפת"ח בלבנון מעמיד בסימן שאלה את תהליך פירוק הנשק במחנות

דורון פסקין

צבא לבנון קיבל במהלך השבועיים האחרונים שלושה משלוחי נשק ממחנות פליטים פלסטינים במדינה, מה שהוצג כצעד תקדימי על ידי ממשלת לבנון והרש"פ. עם זאת, דיווחים מלבנון מצביעים על מחלוקות פנימיות ופיצול בארגון, מה שמעמיד בספק את היתכנות המהלך

שתפו: