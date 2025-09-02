דבריו של כ"ץ נאמרו על רקע דיווחים לפיהם בכירים חות'ים עזבו את הבירה צנעא לעבר אתרים חלופיים
שר הביטחון: "שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא; ידענו לצוד אותם הפעם – ונדע גם בעתיד"
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אמר בהודעה שפרסם הערב כי "שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא. כמו כל ראשי הטרור של האסלאם הקיצוני, הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. כך ראשי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בקטאר, וכך החות'ים בתימן. ידענו לצוד אותם הפעם - ונדע גם בעתיד".
דבריו של כ"ץ נאמרו על רקע דיווח שפורסם היום בעיתון א-שרק אלאווסט, היוצא לאור בלונדון, ולפיו מקורות יודעי דבר מסרו כי בימים האחרונים נעלמו בכירים חות'ים מעיני הציבור.
העיתון ציטט מקור המקורב למעגלי קבלת ההחלטות של החות'ים בצנעא, שטען כי הנהגת הארגון הוציאה הוראות דחופות למפקדיה הפוליטיים, הצבאיים ולמפקדים בשטח לעזוב את מקומות עבודתם ובתיהם בצנעא ובפרבריה, ולעבור לאתרים חלופיים. ההוראות הדגישו את הצורך להימנע משימוש במבני ממשל או מהתקהלות במקומות ציבוריים, שעלולים לשמש מטרה קלה למטוסי חיל האוויר הישראלי.
