ביום ראשון האחרון פרסמה התקשורת הממלכתית ברוסיה סרטון חדש – לראשונה זה שלוש שנים – של נשיא אוקראינה לשעבר, ויקטור ינוקוביץ’, שנמלט מקייב במהלך "מהפכת הכבוד" נגד שלטונו ב־2014.

לפי הערכת המכון לחקר המלחמה היושב בוושינגטון, מועד פרסום הסרטון – שעות ספורות לאחר נאומו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בפסגת ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה (SCO) בעיר טיאנג'ין שבסין, מצביע על מהלך מתוזמר שנועד להעניק לגיטימציה לדרישת הקרמלין להחלפת השלטון בקייב.

בסרטון שפורסם מצהיר ינוקוביץ’ כי “פוטין צודק לחלוטין” ומציג גרסה היסטורית התואמת את הנרטיב הרוסי. לדבריו, בתקופת שלטונו הוא פעל לקירוב אוקראינה לאיחוד האירופי, אך כישלון המהלך נבע מ“התנהלות לקויה” של בריסל ומחוסר הבנה למצבה הכלכלי של אוקראינה. במקביל, הוא חזר והדגיש כי התנגד מאז ומתמיד להצטרפות נאט"ו, מהלך שכינה "קטסטרופה" ו"דרך ישירה למלחמת אזרחים".