 הפרלמנט האיראני דן בהפעלת מנגנון הסנאפבק: "יש לנקוט בפעולה מרתיעה נגד המהלך של המעצמות האירופאיות"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בישיבה סגורה שנמשכה כשעה וחצי הציגה ועדת הביטחון הלאומי דוח על השלכות אפשריות של החזרת סנקציות האו"ם על איראן; יו״ר הפרלמנט איים כי "ידי איראן מלאות באפשרויות"

דורון פסקין | 2 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הפרלמנט האיראני דן בהפעלת מנגנון הסנאפבק: "יש לנקוט בפעולה מרתיעה נגד המהלך של המעצמות האירופאיות"

הפרלמנט האיראני התכנס הבוקר לישיבה סגורה שנמשכה כשעה וחצי, שעסקה בתגובת טהראן להחלטת המעצמות האירופיות להפעיל מחדש את מנגנון ה"סנאפבק". אם המנגנון ייושם, בתוך כחודש עשויות לחזור הסנקציות של האו״ם על איראן, לאחר שהוסרו במסגרת הסכם הגרעין מ-2015.

עם סיום הישיבה מסר דובר נשיאות הפרלמנט, עבאס גודרזי, כי ועדת הביטחון הלאומי הציגה בפני חברי הפרלמנט דוח מקיף בנוגע לתהליך הפעלת המנגנון והשלכותיו האפשריות על הכלכלה, השווקים הפיננסיים ותחומים נוספים. לדבריו, חברי פרלמנט העלו את עמדותיהם בנושא, אך לא פירט את תוכן דבריהם.

לפי דיווח באתר החדשות האיראני "טאבנק", גודרזי ציין כי יו״ר הפרלמנט, מחמד באקר קליבאף, הדגיש במהלך הדיון כי "ידיה של איראן מלאות באפשרויות", וכי טהראן לא תהסס לנקוט צעדי תגמול בהתאם לשיקול דעתה. הוא הוסיף כי בהובלת ועדת הביטחון הלאומי יתקיימו סדרת ישיבות נוספות לגיבוש צעדים "אסטרטגיים ומדודים".

יו״ר הפרלמנט האיראני, מחמד באקר קליבאף, 14 ביוני 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

יו״ר הפרלמנט האיראני, מחמד באקר קליבאף, 14 ביוני 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 5 ביוני 2025
טראמפ הלילה: ייתכן שישראל מנצחת במלחמה, אבל היא מפסידה במלחמת יחסי הציבור

אורן שלום

בריאיון לאתר האמריקני Daily Caller טען נשיא ארה"ב כי הלובי הישראלי בקונגרס נחלש משמעותית והתריע מהתחזקות הביקורת על ישראל בארה"ב

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בבניין האו"ם, 15 במאי 2023
הפלסטינים בוחנים דרכים לעקוף את החלטת ארה"ב למנוע את הגעת בכירי הרש"פ לעצרת האו"ם

יוני בן מנחם

ברש"פ ינסו להגיע עם האמריקנים להסדר שיאפשר את הגעתם, אך עם זאת כבר פועלים מול סעודיה וצרפת כדי לבחון אפשרויות חלופיות

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, 17 באוגוסט 2025
הנציבות האירופית טוענת: רוסיה שיבשה את מערכת ה-GPS במטוסה של הנציבה פון דר ליין בדרך לביקורה בבולגריה

דורון פסקין

המטוס נחת בשלום לאחר שצוות האוויר נאלץ לבצע את ההנמכה והנחיתה בעיר פלובדיב באמצעות מפות נייר ושיטות ניווט מסורתיות. בהודעת הנציבות נמסר: "האירוע הזה רק יחזק עוד יותר את מחויבותנו להמשך חיזוק יכולות ההגנה ותמיכתנו הבלתי מתפשרת באוקראינה"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, ויו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, בעת ביקורו של עבאס בביירות, 21 במאי 2025
הפילוג בפת"ח בלבנון מעמיד בסימן שאלה את תהליך פירוק הנשק במחנות

דורון פסקין

צבא לבנון קיבל במהלך השבועיים האחרונים שלושה משלוחי נשק ממחנות פליטים פלסטינים במדינה, מה שהוצג כצעד תקדימי על ידי ממשלת לבנון והרש"פ. עם זאת, דיווחים מלבנון מצביעים על מחלוקות פנימיות ופיצול בארגון, מה שמעמיד בספק את היתכנות המהלך

ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אלחדאד
יעד החיסול הבא של ישראל – הסמל האחרון של ה-7 באוקטובר

יוני בן מנחם

לאחר חיסולו של אבו עוביידה, צה"ל ושב"כ ינסו לאתר את עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס

חיילים חות'ים בצנעא, 25 בינואר 2025
האם ישראל פרצה את המחסום המודיעיני במערכה מול החות'ים?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי בתקיפה האחרונה בתימן חוסלו לפחות 20 בכירים חות'ים ומאשרים: ישראל החלה לקצור את פירות מאמצי המודיעין לחדור לשורות החות'ים

שתפו: