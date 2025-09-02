בישיבה סגורה שנמשכה כשעה וחצי הציגה ועדת הביטחון הלאומי דוח על השלכות אפשריות של החזרת סנקציות האו"ם על איראן; יו״ר הפרלמנט איים כי "ידי איראן מלאות באפשרויות"
דורון פסקין | 2 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
הפרלמנט האיראני דן בהפעלת מנגנון הסנאפבק: "יש לנקוט בפעולה מרתיעה נגד המהלך של המעצמות האירופאיות"
הפרלמנט האיראני התכנס הבוקר לישיבה סגורה שנמשכה כשעה וחצי, שעסקה בתגובת טהראן להחלטת המעצמות האירופיות להפעיל מחדש את מנגנון ה"סנאפבק". אם המנגנון ייושם, בתוך כחודש עשויות לחזור הסנקציות של האו״ם על איראן, לאחר שהוסרו במסגרת הסכם הגרעין מ-2015.
עם סיום הישיבה מסר דובר נשיאות הפרלמנט, עבאס גודרזי, כי ועדת הביטחון הלאומי הציגה בפני חברי הפרלמנט דוח מקיף בנוגע לתהליך הפעלת המנגנון והשלכותיו האפשריות על הכלכלה, השווקים הפיננסיים ותחומים נוספים. לדבריו, חברי פרלמנט העלו את עמדותיהם בנושא, אך לא פירט את תוכן דבריהם.
לפי דיווח באתר החדשות האיראני "טאבנק", גודרזי ציין כי יו״ר הפרלמנט, מחמד באקר קליבאף, הדגיש במהלך הדיון כי "ידיה של איראן מלאות באפשרויות", וכי טהראן לא תהסס לנקוט צעדי תגמול בהתאם לשיקול דעתה. הוא הוסיף כי בהובלת ועדת הביטחון הלאומי יתקיימו סדרת ישיבות נוספות לגיבוש צעדים "אסטרטגיים ומדודים".
