הפרלמנט האיראני דן בהפעלת מנגנון הסנאפבק: "יש לנקוט בפעולה מרתיעה נגד המהלך של המעצמות האירופאיות"

הפרלמנט האיראני התכנס הבוקר לישיבה סגורה שנמשכה כשעה וחצי, שעסקה בתגובת טהראן להחלטת המעצמות האירופיות להפעיל מחדש את מנגנון ה"סנאפבק". אם המנגנון ייושם, בתוך כחודש עשויות לחזור הסנקציות של האו״ם על איראן, לאחר שהוסרו במסגרת הסכם הגרעין מ-2015.

עם סיום הישיבה מסר דובר נשיאות הפרלמנט, עבאס גודרזי, כי ועדת הביטחון הלאומי הציגה בפני חברי הפרלמנט דוח מקיף בנוגע לתהליך הפעלת המנגנון והשלכותיו האפשריות על הכלכלה, השווקים הפיננסיים ותחומים נוספים. לדבריו, חברי פרלמנט העלו את עמדותיהם בנושא, אך לא פירט את תוכן דבריהם.