טראמפ הלילה: ייתכן שישראל מנצחת במלחמה, אבל היא מפסידה במלחמת יחסי הציבור

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התראיין הלילה לאתר החדשות האמריקני Daily Caller. במהלך הריאיון ציין המראיין סקר של מרכז המחקר "פיו" מחודש מרץ האחרון, שמצא כי 53% מהמבוגרים בארה"ב שנשאלו מחזיקים בדעה שלילית כלפי ישראל. מדובר בעלייה של 10% לעומת 42% בשנת 2022. המראיין ציין כי בקרב רפובליקנים צעירים מתחת לגיל 50, 50% מחזיקים בדעה שלילית כלפי ישראל - עלייה של 15% לעומת 35% ב-2022.

טראמפ נשאל האם הוא מודע לקבוצה הולכת וגדלה של רפובליקנים המביעים ספקנות בתמיכה בישראל. "כן, אני מודע לזה", השיב טראמפ. "תראה, ישראל מדהימה, כי, אתה יודע, יש לי תמיכה טובה מישראל. תראה, אף אחד לא עשה יותר למען ישראל ממני, כולל ההתקפות האחרונות עם איראן [...]