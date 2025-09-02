הפלסטינים בוחנים דרכים לעקוף את החלטת ארה"ב למנוע את הגעת בכירי הרש"פ לעצרת האו"ם

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, אירח אתמול בארמונו בריאד את חוסיין א-שיח', סגנו של יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס.

גורמים ברש"פ מסרו כי הפגישה עסקה בצעדים של ממשל טראמפ נגד הרש"פ ובסירובו של הממשל לתת אשרות כניסה לבכירי הרש"פ, ובראשם עבאס, כדי שישתתפו בדיוני העצרת הכללית של האו"ם. זאת בשל החשש שעבאס יכריז במהלך כינוס העצרת על הקמת מדינה פלסטינית עצמאית.