ברש"פ ינסו להגיע עם האמריקנים להסדר שיאפשר את הגעתם, אך עם זאת כבר פועלים מול סעודיה וצרפת כדי לבחון אפשרויות חלופיות
יוני בן מנחם | 2 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
הפלסטינים בוחנים דרכים לעקוף את החלטת ארה"ב למנוע את הגעת בכירי הרש"פ לעצרת האו"ם
יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, אירח אתמול בארמונו בריאד את חוסיין א-שיח', סגנו של יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס.
גורמים ברש"פ מסרו כי הפגישה עסקה בצעדים של ממשל טראמפ נגד הרש"פ ובסירובו של הממשל לתת אשרות כניסה לבכירי הרש"פ, ובראשם עבאס, כדי שישתתפו בדיוני העצרת הכללית של האו"ם. זאת בשל החשש שעבאס יכריז במהלך כינוס העצרת על הקמת מדינה פלסטינית עצמאית.
סעודיה היא זו שמובילה ביחד עם צרפת כבר כמה חודשים את היוזמה לכינוס ועידה בין-לאומית במהלך העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש הבא, לצורך הכרזה על מדינה פלסטינית.
