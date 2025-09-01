הנציבות האירופית טוענת: רוסיה שיבשה את מערכת ה-GPS במטוסה של הנציבה פון דר ליין בדרך לביקורה בבולגריה

המטוס שבו טסה אתמול נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, חווה שיבוש מכוון במערכת הניווט הלווייני (GPS) בדרכו לביקור רשמי בבולגריה, כך נמסר היום מדוברה הרשמי, בהודעה שפורסמה באתר euronews.

על פי ההצהרה, מערכת ה-GPS של המטוס שובשה, וצוות האוויר נאלץ לבצע את ההנמכה והנחיתה בעיר פלובדיב באמצעות מפות נייר ושיטות ניווט מסורתיות. המטוס נחת בשלום ולוח הזמנים של הביקור לא השתנה.