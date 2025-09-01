 הנציבות האירופית טוענת: רוסיה שיבשה את מערכת ה-GPS במטוסה של הנציבה פון דר ליין בדרך לביקורה בבולגריה
המטוס נחת בשלום לאחר שצוות האוויר נאלץ לבצע את ההנמכה והנחיתה בעיר פלובדיב באמצעות מפות נייר ושיטות ניווט מסורתיות. בהודעת הנציבות נמסר: "האירוע הזה רק יחזק עוד יותר את מחויבותנו להמשך חיזוק יכולות ההגנה ותמיכתנו הבלתי מתפשרת באוקראינה"

דורון פסקין | 1 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הנציבות האירופית טוענת: רוסיה שיבשה את מערכת ה-GPS במטוסה של הנציבה פון דר ליין בדרך לביקורה בבולגריה

המטוס שבו טסה אתמול נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, חווה שיבוש מכוון במערכת הניווט הלווייני (GPS) בדרכו לביקור רשמי בבולגריה, כך נמסר היום מדוברה הרשמי, בהודעה שפורסמה באתר euronews.

על פי ההצהרה, מערכת ה-GPS של המטוס שובשה, וצוות האוויר נאלץ לבצע את ההנמכה והנחיתה בעיר פלובדיב באמצעות מפות נייר ושיטות ניווט מסורתיות. המטוס נחת בשלום ולוח הזמנים של הביקור לא השתנה.

בנציבות ציינו כי הרשויות בבולגריה מייחסים את השיבוש לרוסיה. "אנחנו מודעים היטב לאיומים ולניסיונות ההפחדה, שהם חלק בלתי נפרד מהתנהלותה העוינת של רוסיה. האירוע הזה רק יחזק עוד יותר את מחויבותנו להמשך חיזוק יכולות ההגנה ותמיכתנו הבלתי מתפשרת באוקראינה", מסר הדובר.

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, 17 באוגוסט 2025

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, 17 באוגוסט 2025 | צילום: SIMON WOHLFAHRT/AFP via Getty Images

