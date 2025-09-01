הפילוג בפת"ח בלבנון מעמיד בסימן שאלה את תהליך פירוק הנשק במחנות

במהלך השבועיים האחרונים הודיע צבא לבנון כי קיבל לידיו שלושה משלוחים של נשק שנאספו ממחנות פליטים פלסטינים במדינה. את הנשק מסרו אנשי פת"ח המזוהים עם הרשות הפלסטינית בראשות מחמוד עבאס.

ממשלת לבנון הציגה את המהלך כצעד חסר תקדים, שנועד לסמן התחלה של תהליך רחב יותר לקראת מימוש יעדה האסטרטגי – פירוק כלל המיליציות הפועלות בשטחה, ובראשן חיזבאללה. עם זאת, בחוגים מסוימים בזירה הפלסטינית בלבנון גוברת הספקנות: האם מדובר באמת ב"נשק המחנות", או רק באיסוף סמלי של ציוד משני, בפיקוח קפדני ותחת מגבלות?