 הפילוג בפת"ח בלבנון מעמיד בסימן שאלה את תהליך פירוק הנשק במחנות
צבא לבנון קיבל במהלך השבועיים האחרונים שלושה משלוחי נשק ממחנות פליטים פלסטינים במדינה, מה שהוצג כצעד תקדימי על ידי ממשלת לבנון והרש"פ. עם זאת, דיווחים מלבנון מצביעים על מחלוקות פנימיות ופיצול בארגון, מה שמעמיד בספק את היתכנות המהלך

דורון פסקין | 1 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

במהלך השבועיים האחרונים הודיע צבא לבנון כי קיבל לידיו שלושה משלוחים של נשק שנאספו ממחנות פליטים פלסטינים במדינה. את הנשק מסרו אנשי פת"ח המזוהים עם הרשות הפלסטינית בראשות מחמוד עבאס.

ממשלת לבנון הציגה את המהלך כצעד חסר תקדים, שנועד לסמן התחלה של תהליך רחב יותר לקראת מימוש יעדה האסטרטגי – פירוק כלל המיליציות הפועלות בשטחה, ובראשן חיזבאללה. עם זאת, בחוגים מסוימים בזירה הפלסטינית בלבנון גוברת הספקנות: האם מדובר באמת ב"נשק המחנות", או רק באיסוף סמלי של ציוד משני, בפיקוח קפדני ותחת מגבלות?

עיתון "א-נהאר" הלבנוני דיווח אתמול מפי מקור בחמאס כי רוב הפלגים הפלסטיניים, ואף חלק מהגורמים בפת"ח, מתנגדים למהלך, למעט הפלג הכפוף ישירות ליו"ר אש"ף, עבאס. לטענת אותו מקור, הפלגים מחזיקים בנשק מתוך תפיסה שהדבר קשור באופן הדוק ל"זכות השיבה" ומיועד לעימות עם ישראל בלבד, תוך כיבוד ריבונותה של לבנון. לטענתו, אם אכן מדובר "בתהליך יסודי ורציני", מדוע מחנה עין אל-חילווה שבצידון – המעוז הגדול של פת"ח בלבנון – לא נכלל ביוזמה? לדבריו, התשובה נעוצה במחלוקות פנימיות קשות בין הזרמים השונים של פת"ח במחנה.

נשיא לבנון, ג'וזף עון, ויו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, בעת ביקורו של עבאס בביירות, 21 במאי 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עון, ויו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, בעת ביקורו של עבאס בביירות, 21 במאי 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

