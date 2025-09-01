יעד החיסול הבא של ישראל – הסמל האחרון של ה-7 באוקטובר

חיסולו של "אבו עוביידה", דובר הזרוע הצבאית של חמאס וראש אגף התעמולה שלה, הינו הישג מודיעיני ומבצעי חשוב של ישראל במלחמה נגד חמאס. גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המצוד של צה"ל והשב"כ מתמקד עכשיו בחיסולו של עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שהחליף את מוחמד סינוואר לאחר חיסולו בידי ישראל.

אלחדאד הוא הסמל האחרון של טבח ה-7 באוקטובר ביישובי עוטף עזה, ועל פי הערכת גורמי הביטחון, הוא מסתתר במנהרות בעיר עזה ביחד עם סגנו ראיד סעד, כשהוא מוקף בכמה חטופים ישראלים.