 יעד החיסול הבא של ישראל – הסמל האחרון של ה-7 באוקטובר
לאחר חיסולו של אבו עוביידה, צה"ל ושב"כ ינסו לאתר את עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס

יוני בן מנחם | 1 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

חיסולו של "אבו עוביידה", דובר הזרוע הצבאית של חמאס וראש אגף התעמולה שלה, הינו הישג מודיעיני ומבצעי חשוב של ישראל במלחמה נגד חמאס. גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המצוד של צה"ל והשב"כ מתמקד עכשיו בחיסולו של עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שהחליף את מוחמד סינוואר לאחר חיסולו בידי ישראל.

אלחדאד הוא הסמל האחרון של טבח ה-7 באוקטובר ביישובי עוטף עזה, ועל פי הערכת גורמי הביטחון, הוא מסתתר במנהרות בעיר עזה ביחד עם סגנו ראיד סעד, כשהוא מוקף בכמה חטופים ישראלים.

ישראל סוגרת אט אט את החשבון עם הנהגת חמאס שתכננה ואחראית לטבח ה-7 באוקטובר 2023. היא חיסלה את האיש שתכנן את הטבח, יחיא סינוואר, ואת צמרת הפיקוד של הזרוע הצבאית: מוחמד סינוואר, מוחמד דף ומרוואן עיסא.

ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אלחדאד

ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אלחדאד | קרדיט: paltimeps.ps, Cc-by-sa-3.0

