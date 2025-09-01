 האם ישראל פרצה את המחסום המודיעיני במערכה מול החות'ים?
גורמים בכירים בישראל מעריכים כי בתקיפה האחרונה בתימן חוסלו לפחות 20 בכירים חות'ים ומאשרים: ישראל החלה לקצור את פירות מאמצי המודיעין לחדור לשורות החות'ים

יוני בן מנחם | 1 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

האם ישראל פרצה את המחסום המודיעיני במערכה מול החות'ים?

מנהיג החות'ים בתימן, עבד אלמאלכ אלחות'י, נשא אתמול נאום שבו התייחס לתקיפה הישראלית האחרונה בארצו, שבה חוסלו ראש הממשלה ושרים בממשלה החות'ית. הוא אמר כי "רשימת ההרוגים מורכבת משרים העובדים בתחומים אזרחיים, וההקרבה לא תשפיע על עמדת ארצנו, לא באופן רשמי ולא באופן עממי, ולא תוביל לנסיגה או חולשה".

ראש המועצה הפוליטית העליונה בתימן, מהדי אל-משאט, איים ב-31 באוגוסט כי "ימים שחורים" מצפים לישראל, והבהיר כי הסיוע החות'י לרצועת עזה יימשך עד שתופסק המתקפה הישראלית עליה. הוא איים בנקמה על חיסולו של ראש הממשלה והשרים ב-28 באוגוסט, וטען כי "הכוחות המזוינים מצויים בעמדת כוח, ומה שהשיג האויב אינו אלא מכה של מזל, לא יותר מכך".

נשיאות תימן הודיעה ב-30 באוגוסט באופן רשמי על מותו של ראש ממשלת צנעא, בעקבות סדרת תקיפות אוויריות ישראליות שכוונו נגד הבירה ביום חמישי שעבר.

חיילים חות'ים בצנעא, 25 בינואר 2025

חיילים חות'ים בצנעא, 25 בינואר 2025 | צילום: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

