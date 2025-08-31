דיווחים מתימן: החות'ים פשטו על משרדים של האו"ם וחטפו עובדים

על פי דיווחים מתימן ובסוכנויות הידיעות בעולם, החות'ים פשטו היום על משרדי סוכנויות המזון של האו"ם בצנעא, יממה לאחר התקיפה הישראלית במדינה, שבה חוסלו ראש ממשלת החות'ים ושרים נוספים.

דובר מטעם תוכנית המזון העולמית (WFP) מסר לרשת CNN כי המשרדים "נפרצו הבוקר על ידי כוחות ביטחון מקומיים". לדבריו, אחד מעובדי הארגון נעצר, ונמסרו דיווחים גם על מעצרים נוספים במקומות אחרים