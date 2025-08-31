 דיווחים מתימן: החות'ים פשטו על משרדים של האו"ם וחטפו עובדים
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי הדיווחים, יממה לאחר חיסול ראש ממשלת החות'ים ושרים נוספים בתקיפה ישראלית – כוחות חות'ים פרצו למשרדי תוכנית המזון העולמית ויוניס"ף בצנעא

אורן שלום | 31 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווחים מתימן: החות'ים פשטו על משרדים של האו"ם וחטפו עובדים

על פי דיווחים מתימן ובסוכנויות הידיעות בעולם, החות'ים פשטו היום על משרדי סוכנויות המזון של האו"ם בצנעא, יממה לאחר התקיפה הישראלית במדינה, שבה חוסלו ראש ממשלת החות'ים ושרים נוספים.

דובר מטעם תוכנית המזון העולמית (WFP) מסר לרשת CNN כי המשרדים "נפרצו הבוקר על ידי כוחות ביטחון מקומיים". לדבריו, אחד מעובדי הארגון נעצר, ונמסרו דיווחים גם על מעצרים נוספים במקומות אחרים

ב-CNN צוין כי החות'ים תקפו בעבר משרדים של האו"ם וארגונים בין-לאומיים אחרים, אך לא ברור האם הפשיטה הנוכחית קשורה ישירות לתקיפות הישראליות.

כוחות חות'ים בצנעא, 1 ביולי 2025

כוחות חות'ים בצנעא, 1 ביולי 2025 | צילום: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
דובר הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל, אבו עוביידה | צילום מסך
בישראל מאשרים: אבו עוביידה חוסל

צוות מגזין אפוק

בפוסט שפרסם אישר כ"ץ כי ניסיון החיסול צלח: "הוא נשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום"

זירת התקיפה בשכונת רימאל בעזה, 20 באוגוסט 2025
דיווחים ערביים מחזקים את האפשרות שדובר הזרוע הצבאית של חמאס חוסל

דורון פסקין

בעוד חמאס שומר על שתיקה, מקורות פלסטיניים וגופי תקשורת ערביים מדווחים כי אבו-עוביידה אכן חוסל בתקיפת צה"ל

נשיא סין, שי ג’ין-פינג, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בפגישתם היום בטיינג'ין, 31 באוגוסט 2025
על רקע המתיחות עם ארה"ב: התקרבות מחודשת בין הודו לסין

דורון פסקין

ראש ממשלת הודו ונשיא סין נפגשו ואישרו שורת צעדים מעשיים לשיקום היחסים בין המדינות, על רקע העלאת המכסים האמריקניים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
ממשל טראמפ מגביר את הלחץ על ישראל וסוריה להגיע להסכם ביטחוני בחודש הקרוב

יוני בן מנחם

לפי גורמים בכירים בירושלים, ארה"ב רוצה ששתי המדינות יגיעו לסיכום עוד לפני הכינוס הקרוב של עצרת האו"ם

עידן שתיוי ז''ל
עידן שתיוי הוא החלל החטוף שהושב אתמול לצד אילן וייס

צוות מגזין אפוק

ב-7 באוקטובר היה שתיוי במסיבת הנובה ונרצח כשפעל לעזור למלט משתתפים מהמסיבה

רס''ל (מיל') אריאל לובלינר ז'''ל
לוחם מילואים נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ל (מיל') אריאל לובלינק ז"ל, נהרג בלחימה באזור ח'אן יונס

שתפו: