שר הביטחון: אבו עוביידה חוסל

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הצהיר היום כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, חוסל.

בהודעה שפרסם כתב כ"ץ כי "דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.