בפוסט שפרסם אישר כ"ץ כי ניסיון החיסול צלח: "הוא נשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום"
צוות מגזין אפוק | 31 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
שר הביטחון: אבו עוביידה חוסל
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הצהיר היום כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, חוסל.
בהודעה שפרסם כתב כ"ץ כי "דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.
"ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם. בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס".
