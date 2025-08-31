 דיווחים ערביים מחזקים את האפשרות שדובר הזרוע הצבאית של חמאס חוסל
בעוד חמאס שומר על שתיקה, מקורות פלסטיניים וגופי תקשורת ערביים מדווחים כי אבו-עוביידה אכן חוסל בתקיפת צה"ל

דורון פסקין | 31 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

בעוד חמאס נמנע מלהתייחס רשמית לדיווחים על ניסיון החיסול של דובר הזרוע הצבאית שלו, אבו-עוביידה, מתפרסמים בתקשורת הערבית דיווחים המעלים את הסבירות כי הוא אכן חוסל.

על פי מקור פלסטיני שצוטט היום ב"סקיי ניוז בערבית", המבנה שהותקף אתמול מהאוויר על ידי צה"ל הושכר ימים ספורים קודם לכן למשפחתו של אבו-עוביידה, ובשעת התקיפה שהו בו אשתו וילדיו. המקור הוסיף כי מיד לאחר התקיפה כיתרו אנשי עז א-דין אל-קסאם את הזירה ומנעו גישת צוותים אזרחיים, דבר שמקשה על אימות עצמאי של זהות הנפגעים והיקף הנזק.

לדבריו, "לא ניתן לשלול כי אבו-עוביידה חוסל, אך אין בידי הוכחה חותכת". עוד ציין כי במקום התפזרה "כמות גדולה של שטרות כסף".

זירת התקיפה בשכונת רימאל בעזה, 20 באוגוסט 2025

זירת התקיפה בשכונת רימאל בעזה, 20 באוגוסט 2025 | צילום: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
דובר הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל, אבו עוביידה | צילום מסך
שר הביטחון: אבו עוביידה חוסל

צוות מגזין אפוק

בפוסט שפרסם אישר כ"ץ כי ניסיון החיסול צלח: "הוא נשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום"

נשיא סין, שי ג’ין-פינג, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בפגישתם היום בטיינג'ין, 31 באוגוסט 2025
על רקע המתיחות עם ארה"ב: התקרבות מחודשת בין הודו לסין

דורון פסקין

ראש ממשלת הודו ונשיא סין נפגשו ואישרו שורת צעדים מעשיים לשיקום היחסים בין המדינות, על רקע העלאת המכסים האמריקניים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
ממשל טראמפ מגביר את הלחץ על ישראל וסוריה להגיע להסכם ביטחוני בחודש הקרוב

יוני בן מנחם

לפי גורמים בכירים בירושלים, ארה"ב רוצה ששתי המדינות יגיעו לסיכום עוד לפני הכינוס הקרוב של עצרת האו"ם

עידן שתיוי ז''ל
עידן שתיוי הוא החלל החטוף שהושב אתמול לצד אילן וייס

צוות מגזין אפוק

ב-7 באוקטובר היה שתיוי במסיבת הנובה ונרצח כשפעל לעזור למלט משתתפים מהמסיבה

רס''ל (מיל') אריאל לובלינר ז'''ל
לוחם מילואים נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ל (מיל') אריאל לובלינק ז"ל, נהרג בלחימה באזור ח'אן יונס

דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו-עוביידה
ישראל ניסתה לחסל את אבו-עוביידה וממתינה לתוצאות התקיפה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים מטוסי חיל האוויר תקפו דירה בעיר עזה, שם על פי מידע מודיעיני הסתתר אבו עוביידה

