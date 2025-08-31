בעוד חמאס שומר על שתיקה, מקורות פלסטיניים וגופי תקשורת ערביים מדווחים כי אבו-עוביידה אכן חוסל בתקיפת צה"ל
דורון פסקין | 31 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווחים ערביים מחזקים את האפשרות שדובר הזרוע הצבאית של חמאס חוסל
בעוד חמאס נמנע מלהתייחס רשמית לדיווחים על ניסיון החיסול של דובר הזרוע הצבאית שלו, אבו-עוביידה, מתפרסמים בתקשורת הערבית דיווחים המעלים את הסבירות כי הוא אכן חוסל.
על פי מקור פלסטיני שצוטט היום ב"סקיי ניוז בערבית", המבנה שהותקף אתמול מהאוויר על ידי צה"ל הושכר ימים ספורים קודם לכן למשפחתו של אבו-עוביידה, ובשעת התקיפה שהו בו אשתו וילדיו. המקור הוסיף כי מיד לאחר התקיפה כיתרו אנשי עז א-דין אל-קסאם את הזירה ומנעו גישת צוותים אזרחיים, דבר שמקשה על אימות עצמאי של זהות הנפגעים והיקף הנזק.
לדבריו, "לא ניתן לשלול כי אבו-עוביידה חוסל, אך אין בידי הוכחה חותכת". עוד ציין כי במקום התפזרה "כמות גדולה של שטרות כסף".
