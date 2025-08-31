 על רקע המתיחות עם ארה"ב: התקרבות מחודשת בין הודו לסין
ראש ממשלת הודו ונשיא סין נפגשו ואישרו שורת צעדים מעשיים לשיקום היחסים בין המדינות, על רקע העלאת המכסים האמריקניים

דורון פסקין | 31 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, ונשיא סין, שי ג’ין-פינג, נפגשו היום בעיר טיינג’ין בשולי פסגת ארגון שיתוף הפעולה של שנגחאי (SCO), בה חברות גם רוסיה, קזחסטן, קירגיזסטן, טג’יקיסטן, אוזבקיסטן, פקיסטן, איראן ובלארוס. זהו ביקורו הראשון של מודי בסין מזה שבע שנים, והוא הגיע כדי להשתתף בדיוני הפסגה.

במהלך הפגישה אישרו שני המנהיגים שורת צעדים מעשיים לשיקום היחסים בין המדינות – בראשם חידוש קווי הטיסה הישירים והנעת הסחר במעברי הגבול היבשתיים, לראשונה מאז 2020. מודי ציין כי הצדדים כבר הגיעו להסכמה עקרונית על חידוש הטיסות עוד לפני הפסגה, וכי רשויות התעופה משדרות את לוחות הזמנים, שיפורסמו לאחר קבלת אישורים רגולטוריים.

עוד נמסר בתוך הפגישה כי הודו וסין פועלות לפתיחה מחודשת של שלושה מעברי סחר מסורתיים בהימלאיה, שנסגרו בעקבות מגפת הקורונה והעימות הקטלני בעמק גלוואן בשנת 2020, בו נהרגו למעלה מ-20 חיילים משני הצדדים. משרד החוץ בניו-דלהי אישר בשבועיים האחרונים כי הצדדים נמצאים ב"דיונים מתקדמים" בנושא. נוסף על כך, הוסכם לחדש את פעילות מנגנוני התיאום הביטחוניים-דיפלומטיים לאורך קו השליטה בפועל (LAC) כולל אפשרות לחידוש קווי חירום ותיאום פרוטוקולי סיור.

נשיא סין, שי ג’ין-פינג, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בפגישתם היום בטיינג'ין, 31 באוגוסט 2025

