על רקע המתיחות עם ארה"ב: התקרבות מחודשת בין הודו לסין

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, ונשיא סין, שי ג’ין-פינג, נפגשו היום בעיר טיינג’ין בשולי פסגת ארגון שיתוף הפעולה של שנגחאי (SCO), בה חברות גם רוסיה, קזחסטן, קירגיזסטן, טג’יקיסטן, אוזבקיסטן, פקיסטן, איראן ובלארוס. זהו ביקורו הראשון של מודי בסין מזה שבע שנים, והוא הגיע כדי להשתתף בדיוני הפסגה.

במהלך הפגישה אישרו שני המנהיגים שורת צעדים מעשיים לשיקום היחסים בין המדינות – בראשם חידוש קווי הטיסה הישירים והנעת הסחר במעברי הגבול היבשתיים, לראשונה מאז 2020. מודי ציין כי הצדדים כבר הגיעו להסכמה עקרונית על חידוש הטיסות עוד לפני הפסגה, וכי רשויות התעופה משדרות את לוחות הזמנים, שיפורסמו לאחר קבלת אישורים רגולטוריים.