ממשל טראמפ מגביר את הלחץ על ישראל וסוריה להגיע להסכם ביטחוני בחודש הקרוב

השליח האמריקני תומאס ברק אמר בסוף השבוע האחרון כי ישראל אינה מעוניינת להתחייב לגבולות המזרח התיכון כפי שנקבעו על פי הסכם סייקס-פיקו במלחמת העולם הראשונה.

את הדברים אמר ברק בראיון ב-28 באוגוסט עם מריו נובל – דמות ציבורית אוסטרלית ממוצא לבנוני, המוכר בעיקר בזכות פעילותו כעיתונאי, פרשן פוליטי ומגיש תוכן ברשתות החברתיות. נובל מנהל ערוץ יוטיוב פופולרי שבו הוא מפרסם ראיונות, ניתוחים פוליטיים ודעות בנושאים שונים, כולל המזרח התיכון, פוליטיקה בין-לאומית ועניינים חברתיים. הוא נחשב לדמות משפיעה בזירה הדיגיטלית, במיוחד בקרב הצעירים והקהילות הערביות ברחבי העולם.