 ידן שתיוי הוא החלל החטוף שהושב אתמול לצד אילן וייס
ב-7 באוקטובר היה שתיוי במסיבת הנובה ונרצח כשפעל לעזור למלט משתתפים מהמסיבה

צוות מגזין אפוק | 30 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם מז״פ של משטרת ישראל והרבנות הצבאית, צוות החטופים באגף כוח האדם מסר את ההודעה למשפחתו.

שתיוי ז"ל נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה על ידי מחבלי חמאס.

בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר כי ב-7 באוקטובר השתתף שתיוי במסיבת הנובה, וכשהחלה מתקפת המחבלים הוא פעל כדי למלט ולהציל משתתפים רבים במסיבה.

עידן שתיוי ז''ל

עידן שתיוי ז''ל

