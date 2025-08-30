ידן שתיוי הוא החלל החטוף שהושב אתמול לצד אילן וייס

זהות השרים לא פורסמה, אך בערוץ אל-ערבייה הסעודי דווח כי בין המחוסלים נמנים שר ההסברה, שר החינוך, שר הרווחה, שר החוץ, שר הספורט, שר האנרגיה, סגן שר הפנים ומנהל לשכת ראש הממשלה