ב-7 באוקטובר היה שתיוי במסיבת הנובה ונרצח כשפעל לעזור למלט משתתפים מהמסיבה
צוות מגזין אפוק | 30 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
ידן שתיוי הוא החלל החטוף שהושב אתמול לצד אילן וייס
לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם מז״פ של משטרת ישראל והרבנות הצבאית, צוות החטופים באגף כוח האדם מסר את ההודעה למשפחתו.
שתיוי ז"ל נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה על ידי מחבלי חמאס.
בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר כי ב-7 באוקטובר השתתף שתיוי במסיבת הנובה, וכשהחלה מתקפת המחבלים הוא פעל כדי למלט ולהציל משתתפים רבים במסיבה.
