ישראל ניסתה לחסל את אבו-עוביידה וממתינה לתוצאות התקיפה

המועצה אישרה היום את הארכת המנדט של הכוח הבין-לאומי בלבנון בפעם האחרונה. שר החוץ סער בירך על ההחלטה: "ישראל מעריכה את עמדתה של ארה"ב, ואת עמדתו של מזכיר המדינה רוביו בפרט, שאפשרו להגיע לתוצאה זו"