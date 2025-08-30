גורמים בכירים בישראל אומרים מטוסי חיל האוויר תקפו דירה בעיר עזה, שם על פי מידע מודיעיני הסתתר אבו עוביידה
יוני בן מנחם | 30 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
ישראל ניסתה לחסל את אבו-עוביידה וממתינה לתוצאות התקיפה
גורמים ביטחוניים בכירים מאשרים כי ישראל ניסתה לחסל את דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו-עוביידה, או בשמו המקורי חד'יפה כחלות.
מטוסי חיל האוויר תקפו דירה בעיר עזה, שם על פי מידע מודיעיני הסתתר אבו עוביידה.
לפי דיווחים פלסטינים, יש באזור התקיפה שמונה הרוגים.
