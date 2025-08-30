 ישראל ניסתה לחסל את אבו-עוביידה וממתינה לתוצאות התקיפה
גורמים בכירים בישראל אומרים מטוסי חיל האוויר תקפו דירה בעיר עזה, שם על פי מידע מודיעיני הסתתר אבו עוביידה

יוני בן מנחם | 30 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

גורמים ביטחוניים בכירים מאשרים כי ישראל ניסתה לחסל את דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו-עוביידה, או בשמו המקורי חד'יפה כחלות.

מטוסי חיל האוויר תקפו דירה בעיר עזה, שם על פי מידע מודיעיני הסתתר אבו עוביידה.

לפי דיווחים פלסטינים, יש באזור התקיפה שמונה הרוגים.

דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו-עוביידה

דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו-עוביידה | צילום מסך

