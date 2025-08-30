הרש"פ טוענת להפרת אמנת האו"ם ודורשת מוושינגטון לחזור בה; עבאס עלול להישאר מחוץ לעצרת הכללית – וברשות בוחנים את הצעדים הבאים בניסיון לעקוף זאת
יוני בן מנחם | 30 באוגוסט 2025 | חדשות | 4 דק׳
זעם ברש"פ על החלטת ארה"ב למנוע ויזות מבכירי הרש"פ לקראת העצרת הכללית של האו"ם
הנשיאות הפלסטינית הביעה בהודעה רשמית שפרסמה – צער ותדהמה עמוקים לנוכח החלטת ארה"ב אתמול שלא להעניק אשרות כניסה למשלחת הפלסטינית לצורך השתתפות בישיבות העצרת הכללית הקרובה של האו״ם בחודש הבא, וקראה לוושינגטון לשוב ולבחון מחדש את ההחלטה.
בהודעה נמסר כי ההחלטה האמריקנית מנוגדת למשפט הבין-לאומי ולאמנת מטה האו"ם, במיוחד מאחר שמדינת פלסטין היא חברה משקיפה בארגון הבין-לאומי. הנשיאות דרשה מהממשל האמריקני לשקול מחדש ולחזור בו מההחלטה, כך על פי סוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא".
כמו כן, הדגישה הנשיאות הפלסטינית את מחויבותה למשפט הבין-לאומי, להחלטות הלגיטימיות הבין-לאומיות ולכל התחייבויותיה כלפי תהליך השלום, כפי שהובהר במסר ששלח יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס לכל מנהיגי העולם, בהם גם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ.
