 זעם ברש"פ על החלטת ארה"ב למנוע ויזות מבכירי הרש"פ לקראת העצרת הכללית של האו"ם
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הרש"פ טוענת להפרת אמנת האו"ם ודורשת מוושינגטון לחזור בה; עבאס עלול להישאר מחוץ לעצרת הכללית – וברשות בוחנים את הצעדים הבאים בניסיון לעקוף זאת

יוני בן מנחם | 30 באוגוסט 2025 | חדשות | 4 דק׳

זעם ברש"פ על החלטת ארה"ב למנוע ויזות מבכירי הרש"פ לקראת העצרת הכללית של האו"ם

הנשיאות הפלסטינית הביעה בהודעה רשמית שפרסמה – צער ותדהמה עמוקים לנוכח החלטת ארה"ב אתמול שלא להעניק אשרות כניסה למשלחת הפלסטינית לצורך השתתפות בישיבות העצרת הכללית הקרובה של האו״ם בחודש הבא, וקראה לוושינגטון לשוב ולבחון מחדש את ההחלטה.

בהודעה נמסר כי ההחלטה האמריקנית מנוגדת למשפט הבין-לאומי ולאמנת מטה האו"ם, במיוחד מאחר שמדינת פלסטין היא חברה משקיפה בארגון הבין-לאומי. הנשיאות דרשה מהממשל האמריקני לשקול מחדש ולחזור בו מההחלטה, כך על פי סוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא".

כמו כן, הדגישה הנשיאות הפלסטינית את מחויבותה למשפט הבין-לאומי, להחלטות הלגיטימיות הבין-לאומיות ולכל התחייבויותיה כלפי תהליך השלום, כפי שהובהר במסר ששלח יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס לכל מנהיגי העולם, בהם גם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ.

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2024

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2024 | צילום: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אחמד א-רהוי, ראש הממשלה מטעם המשטר החות'ים בצנעא
דיווחים: ישראל חיסלה את ראש ממשלת החות'ים

דורון פסקין

הדיווחים מגיעים ממקורות המקורבים ליריביהם של החות'ים בתימן. אם אכן חוסל, מדובר בדמות הבכירה ביותר במשטר החות'י שחוסלה מאז פרוץ העימות עם ישראל

אילן וייס ז"ל
הושבה מרצועת עזה גופתו של אילן וייס ז"ל יחד עם ממצאים הקשורים לחלל חטוף נוסף ששמו טרם הותר לפרסום

צוות מגזין אפוק

וייס ז״ל, חבר קיבוץ בארי, נחטף מביתו ב-7 באוקטובר 2023 ונרצח על ידי מחבלי חמאס. ראש הממשלה: "המערכה להשבת החטופים נמשכת ברציפות"

כוחות צה״ל ברצועת עזה, 22 באוגוסט 2025
המעוזים האחרונים של חמאס: הקלפים שנותרו לארגון הטרור

יוני בן מנחם

הזרוע הצבאית של חמאס נערכת למערכה גורלית על העיר עזה ועל מחנות המרכז. גורמים בכירים בישראל אומרים כי לארגון הטרור נותרו מספר קלפים שעשויים לסייע לו לשרוד גם לאחר כיבוש כלל הרצועה

כוחות יוניפי"ל בלבנון, 1 בספטמבר 2019
מועצת הביטחון של האו"ם: יוניפי"ל יעזוב את לבנון בסוף 2026

דורון פסקין

המועצה אישרה היום את הארכת המנדט של הכוח הבין-לאומי בלבנון בפעם האחרונה. שר החוץ סער בירך על ההחלטה: "ישראל מעריכה את עמדתה של ארה"ב, ואת עמדתו של מזכיר המדינה רוביו בפרט, שאפשרו להגיע לתוצאה זו"

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, נשיא צרפת, עמנואל מקרון וראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 10 במאי 2025 | צילום: MARIN/POOL/AFP via Getty Images
שר החוץ האיראני: "לאירופה אין כל מעמד או בסיס חוקי להפעיל את מנגנון הסנאפבק"

דורון פסקין

סוכנויות הידיעות דיווחו כי בריטניה, גרמניה וצרפת החליטו להפעיל את מנגנון הסנאפבק שנועד להשיב את סנקציות האו"ם על איראן. עראקצ'י מחה על ההחלטה

תמונה שפורסמה בערוץ הטלגרם "סאברין ניוז" המזוהה גם הוא עם הציר השיעי ולטענתו מתעדת את התקיפות בצנעא
ישראל תקפה בצנעא בירת תימן

צוות מגזין אפוק

גורמים בכירים מאשרים כי התקיפות נועדו לפגוע בבכירים חות'ים; שר הביטחון: "אחרי מכת החושך באה מכת בכורות"

שתפו: