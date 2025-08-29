 דיווחים: ישראל חיסלה את ראש ממשלת החות'ים
הדיווחים מגיעים ממקורות המקורבים ליריביהם של החות'ים בתימן. אם אכן חוסל, מדובר בדמות הבכירה ביותר במשטר החות'י שחוסלה מאז פרוץ העימות עם ישראל

דורון פסקין | 29 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווחים: ישראל חיסלה את ראש ממשלת החות'ים

החל מאתמול מופיעים דיווחים כי אחמד א-רהוי, שכיהן כראש ממשלה מטעם משטר החות'ים בצנעא, הוא שחוסל בתקיפות שיוחסו לישראל בעיר.

עם זאת, חשוב להדגיש כי מקורות לדיווחים הללו מגיעים מחוגים המקורבים לממשלת עדן – היריבה הפוליטית של החות'ים – ולכן יש להתייחס אליהם בזהירות. נכון לעכשיו, החות'ים עצמם לא התייחסו כלל לדיווחים.

א-רהוי, או בשמו המלא אחמד ראלב נאצר א-רהוי אל-יאפעי, אינו נחשב לדמות בולטת בזירה הבין-לאומית ואף לא במערכת החות'ית הפנימית. שמו כמעט ולא הופיע בתקשורת מחוץ לתימן עד שמונה באוגוסט 2024 לעמוד בראש ממשלת החות’ים שכונתה “ממשלת השינוי והבנייה” – ממשלה שאינה מוכרת על ידי הקהילה הבין-לאומית.

אחמד א-רהוי, ראש הממשלה מטעם המשטר החות'ים בצנעא

אחמד א-רהוי, ראש הממשלה מטעם המשטר החות'ים בצנעא | צילום מסך

