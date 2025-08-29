דיווחים: ישראל חיסלה את ראש ממשלת החות'ים

החל מאתמול מופיעים דיווחים כי אחמד א-רהוי, שכיהן כראש ממשלה מטעם משטר החות'ים בצנעא, הוא שחוסל בתקיפות שיוחסו לישראל בעיר.

עם זאת, חשוב להדגיש כי מקורות לדיווחים הללו מגיעים מחוגים המקורבים לממשלת עדן – היריבה הפוליטית של החות'ים – ולכן יש להתייחס אליהם בזהירות. נכון לעכשיו, החות'ים עצמם לא התייחסו כלל לדיווחים.