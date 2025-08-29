הדיווחים מגיעים ממקורות המקורבים ליריביהם של החות'ים בתימן. אם אכן חוסל, מדובר בדמות הבכירה ביותר במשטר החות'י שחוסלה מאז פרוץ העימות עם ישראל
דורון פסקין | 29 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווחים: ישראל חיסלה את ראש ממשלת החות'ים
החל מאתמול מופיעים דיווחים כי אחמד א-רהוי, שכיהן כראש ממשלה מטעם משטר החות'ים בצנעא, הוא שחוסל בתקיפות שיוחסו לישראל בעיר.
עם זאת, חשוב להדגיש כי מקורות לדיווחים הללו מגיעים מחוגים המקורבים לממשלת עדן – היריבה הפוליטית של החות'ים – ולכן יש להתייחס אליהם בזהירות. נכון לעכשיו, החות'ים עצמם לא התייחסו כלל לדיווחים.
א-רהוי, או בשמו המלא אחמד ראלב נאצר א-רהוי אל-יאפעי, אינו נחשב לדמות בולטת בזירה הבין-לאומית ואף לא במערכת החות'ית הפנימית. שמו כמעט ולא הופיע בתקשורת מחוץ לתימן עד שמונה באוגוסט 2024 לעמוד בראש ממשלת החות’ים שכונתה “ממשלת השינוי והבנייה” – ממשלה שאינה מוכרת על ידי הקהילה הבין-לאומית.
