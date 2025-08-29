 הושבה מרצועת עזה גופתו של אילן וייס ז"ל יחד עם ממצאים הקשורים לחלל חטוף נוסף ששמו טרם הותר לפרסום
וייס ז״ל, חבר קיבוץ בארי, נחטף מביתו ב-7 באוקטובר 2023 ונרצח על ידי מחבלי חמאס. ראש הממשלה: "המערכה להשבת החטופים נמשכת ברציפות"

צוות מגזין אפוק | 29 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

הותר לפרסום כי חולצה גופתו של אילן וייס ז"ל והושבו ממצאים המקושרים לחלל חטוף נוסף, ששמו טרם הותר לפרסום, מרצועת עזה.

מבצע החילוץ בוצע על ידי כוחות צה״ל בפיקוד הדרום בשילוב אמ"ן, שב״כ וכוחות מיוחדים.

וייס ז״ל, חבר קיבוץ בארי, נחטף מביתו ב-7 באוקטובר 2023 ונרצח על ידי מחבלי חמאס. לאחר חטיפתו, אשתו שירי ובתו נוגה נחטפו גם כן והושבו במסגרת עסקת החטופים הראשונה בנובמבר 2023.

אילן וייס ז"ל | שימוש לפי סעיף 27א׳

