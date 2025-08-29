המעוזים האחרונים של חמאס: הקלפים שנותרו לארגון הטרור

הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, בראשות המפקד הנוכחי, עז א-דין אלחדאד, וסגנו ראיד סעד, נערכת למערכה הגורלית של צה"ל על העיר עזה ועל מחנות המרכז, שהינם שני המעוזים האחרונים של חמאס ברצועת עזה.

גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי בידי חמאס יש כמה קלפים שעשויים לסייע לו להמשיך ולשרוד, גם אם צה"ל יכבוש את כל רצועת עזה: