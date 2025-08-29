הזרוע הצבאית של חמאס נערכת למערכה גורלית על העיר עזה ועל מחנות המרכז. גורמים בכירים בישראל אומרים כי לארגון הטרור נותרו מספר קלפים שעשויים לסייע לו לשרוד גם לאחר כיבוש כלל הרצועה
יוני בן מנחם | 29 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳
המעוזים האחרונים של חמאס: הקלפים שנותרו לארגון הטרור
הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, בראשות המפקד הנוכחי, עז א-דין אלחדאד, וסגנו ראיד סעד, נערכת למערכה הגורלית של צה"ל על העיר עזה ועל מחנות המרכז, שהינם שני המעוזים האחרונים של חמאס ברצועת עזה.
גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי בידי חמאס יש כמה קלפים שעשויים לסייע לו להמשיך ולשרוד, גם אם צה"ל יכבוש את כל רצועת עזה:
א. יכולת הסתגלות למצבים קשים. למרות ההרס ההולך וגובר, חמאס מגלה יכולת יוצאת דופן להתמודד עם אתגרים גדולים, כולל אובדן בכירי התנועה, ולשמור על נוכחות בחברה הפלסטינית ברצועה למרות המצב הקשה.
