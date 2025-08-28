סוכנויות הידיעות דיווחו כי בריטניה, גרמניה וצרפת החליטו להפעיל את מנגנון הסנאפבק שנועד להשיב את סנקציות האו"ם על איראן. עראקצ'י מחה על ההחלטה
דורון פסקין | 28 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
שר החוץ האיראני: "לאירופה אין כל מעמד או בסיס חוקי להפעיל את מנגנון הסנאפבק"
סוכנויות הידיעות בעולם דיווחו היום כי מדינות ה־E3 – צרפת, גרמניה ובריטניה – החליטו רשמית להפעיל את מנגנון ה"סנאפבק", שבמסגרתו יוחזרו סנקציות האו"ם על איראן.
על פי אתר "שפאקנה" האיראני, המקורב לממסד הדתי, שלושת שרי החוץ האירופים יחד עם נציג האיחוד האירופי עדכנו את שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, כי בכוונתם להפעיל את ההליך המעוגן במסגרת הסכם הגרעין משנת 2015 (JCPOA). עם זאת, הם הדגישו כי הם "נכונים לחפש פתרון דיפלומטי בתוך 30 יום".
עראקצ'י עצמו גינה את המהלך. לפי הדיווח, בשיחתו עם עמיתיו האירופים – שהודיעו לו כי ישלחו מכתב רשמי למועצת הביטחון לפתיחת ההליך – הוא אמר כי מדובר בצעד "חסר בסיס משפטי", והוסיף כי איראן "תגיב באופן הולם כדי להגן על זכויותיה ועל האינטרסים הלאומיים שלה". לדבריו, לאירופה "אין כל מעמד או בסיס חוקי להפעיל את המנגנון", כמו כן, הוא קרא ל־E3 "לתקן את צעדם השגוי בימים הקרובים".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו