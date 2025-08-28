שר החוץ האיראני: "לאירופה אין כל מעמד או בסיס חוקי להפעיל את מנגנון הסנאפבק"

סוכנויות הידיעות בעולם דיווחו היום כי מדינות ה־E3 – צרפת, גרמניה ובריטניה – החליטו רשמית להפעיל את מנגנון ה"סנאפבק", שבמסגרתו יוחזרו סנקציות האו"ם על איראן.

על פי אתר "שפאקנה" האיראני, המקורב לממסד הדתי, שלושת שרי החוץ האירופים יחד עם נציג האיחוד האירופי עדכנו את שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, כי בכוונתם להפעיל את ההליך המעוגן במסגרת הסכם הגרעין משנת 2015 (JCPOA). עם זאת, הם הדגישו כי הם "נכונים לחפש פתרון דיפלומטי בתוך 30 יום".