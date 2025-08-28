 דיווח: צבא לבנון קיבל היום שבע משאיות נשק ממחנות הפליטים הפלסטינים
צבא לבנון המשיך במבצע איסוף הנשק ממחנות הפליטים. לפי ערוץ אל-ערבייה הסעודי, מדובר במבצע הגדול והמשמעותי ביותר שנעשה במדינה מאז 1990

דורון פסקין | 28 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: צבא לבנון קיבל היום שבע משאיות נשק ממחנות הפליטים הפלסטינים

צבא לבנון המשיך היום במבצע רחב היקף לאיסוף נשק ממחנות הפליטים הפלסטינים ברחבי המדינה – כך לפי דיווח בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי ולפי הצהרה רשמית שפרסמה הרשות הפלסטינית.

גורמים רשמיים בלבנון מסרו ל"אל-ערבייה" כי מדובר במבצע פירוק הנשק הגדול והמשמעותי ביותר שנעשה במדינה מאז סיום מלחמת האזרחים בשנת 1990.

לפי הערוץ, במסגרת הפעילות מסרו היום נציגים פלסטינים לידי הצבא שבע משאיות עמוסות נשק כבד ממחנה הפליטים רשידיה שבדרום המדינה. מהלך זה מהווה המשך ישיר למבצע שנפתח בשבוע שעבר במחנה הפליטים בורג' אל-בראג'נה שבדרום ביירות.

חיילי צבא לבנון אוספים נשק שהגיע ממחנות הפליטים הפלסטיניים במשאיות, 28 באוגוסט 2025

חיילי צבא לבנון אוספים נשק שהגיע ממחנות הפליטים הפלסטיניים במשאיות, 28 באוגוסט 2025 | צילום: MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images

