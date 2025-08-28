צבא לבנון המשיך במבצע איסוף הנשק ממחנות הפליטים. לפי ערוץ אל-ערבייה הסעודי, מדובר במבצע הגדול והמשמעותי ביותר שנעשה במדינה מאז 1990
28 באוגוסט 2025
דיווח: צבא לבנון קיבל היום שבע משאיות נשק ממחנות הפליטים הפלסטינים
צבא לבנון המשיך היום במבצע רחב היקף לאיסוף נשק ממחנות הפליטים הפלסטינים ברחבי המדינה – כך לפי דיווח בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי ולפי הצהרה רשמית שפרסמה הרשות הפלסטינית.
גורמים רשמיים בלבנון מסרו ל"אל-ערבייה" כי מדובר במבצע פירוק הנשק הגדול והמשמעותי ביותר שנעשה במדינה מאז סיום מלחמת האזרחים בשנת 1990.
לפי הערוץ, במסגרת הפעילות מסרו היום נציגים פלסטינים לידי הצבא שבע משאיות עמוסות נשק כבד ממחנה הפליטים רשידיה שבדרום המדינה. מהלך זה מהווה המשך ישיר למבצע שנפתח בשבוע שעבר במחנה הפליטים בורג' אל-בראג'נה שבדרום ביירות.
