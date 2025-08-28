ממשלת לבנון תדון בשבוע הבא בתוכנית הצבא הלבנוני לפרק את חיזבאללה מנשקו, בעוד השיחות העקיפות עם ישראל בנושא נסיגה מלבנון נקלעו למבוי סתום
יוני בן מנחם | 28 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳
ארה"ב מגבירה את הלחץ על לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו
ביקורה של המשלחת האמריקנית בלבנון השבוע גלגל בחזרה את הכדור למגרשה של ממשלת לבנון בנוגע לפירוק חיזבאללה מנשקו. זאת למרות הניסיון של ממשלת לבנון לקנות זמן נוסף, בעוד מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, מציג עמדה נוקשה בעידודה של איראן, המסרבת לפרק את ארגונו מנשקו ומאיימת במלחמת אזרחים חדשה בלבנון.
ממשלת לבנון נכנסת עכשיו לשלב חדש של המתנה לבאות, לאחר שהשיחות העקיפות עם ישראל בנושא נקלעו למבוי סתום.
התקשורת הלבנונית דיווחה כי סגנית השליח האמריקני למזרח התיכון, מורגן אורטגוס, שבה לישראל לצורך סבב חדש של שיחות עם ההנהגה הישראלית. זאת, בעקבות תגובת לבנון לדרישה שהציגה המשלחת האמריקנית בשמה של ישראל: פירוק נשקו של חיזבאללה כתנאי מוקדם לכל דיון נוסף.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו