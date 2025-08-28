 ארה"ב מגבירה את הלחץ על לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו
ממשלת לבנון תדון בשבוע הבא בתוכנית הצבא הלבנוני לפרק את חיזבאללה מנשקו, בעוד השיחות העקיפות עם ישראל בנושא נסיגה מלבנון נקלעו למבוי סתום

יוני בן מנחם | 28 באוגוסט 2025 | חדשות | 3 דק׳

ביקורה של המשלחת האמריקנית בלבנון השבוע גלגל בחזרה את הכדור למגרשה של ממשלת לבנון בנוגע לפירוק חיזבאללה מנשקו. זאת למרות הניסיון של ממשלת לבנון לקנות זמן נוסף, בעוד מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, מציג עמדה נוקשה בעידודה של איראן, המסרבת לפרק את ארגונו מנשקו ומאיימת במלחמת אזרחים חדשה בלבנון.

ממשלת לבנון נכנסת עכשיו לשלב חדש של המתנה לבאות, לאחר שהשיחות העקיפות עם ישראל בנושא נקלעו למבוי סתום.

התקשורת הלבנונית דיווחה כי סגנית השליח האמריקני למזרח התיכון, מורגן אורטגוס, שבה לישראל לצורך סבב חדש של שיחות עם ההנהגה הישראלית. זאת, בעקבות תגובת לבנון לדרישה שהציגה המשלחת האמריקנית בשמה של ישראל: פירוק נשקו של חיזבאללה כתנאי מוקדם לכל דיון נוסף.

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, השליח האמריקני ללבנון, תומאס ברק וסגנית השליח האמריקני למזרח התיכון, מורגן אורטגוס, במהלך פגישתם בארמון הנשיאות הלבנוני, 18 באוגוסט 2025

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, השליח האמריקני ללבנון, תומאס ברק וסגנית השליח האמריקני למזרח התיכון, מורגן אורטגוס, במהלך פגישתם בארמון הנשיאות הלבנוני, 18 באוגוסט 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

