ארה"ב מגבירה את הלחץ על לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו

ביקורה של המשלחת האמריקנית בלבנון השבוע גלגל בחזרה את הכדור למגרשה של ממשלת לבנון בנוגע לפירוק חיזבאללה מנשקו. זאת למרות הניסיון של ממשלת לבנון לקנות זמן נוסף, בעוד מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, מציג עמדה נוקשה בעידודה של איראן, המסרבת לפרק את ארגונו מנשקו ומאיימת במלחמת אזרחים חדשה בלבנון.

ממשלת לבנון נכנסת עכשיו לשלב חדש של המתנה לבאות, לאחר שהשיחות העקיפות עם ישראל בנושא נקלעו למבוי סתום.