מתקפה רוסית על קייב: לפחות 10 הרוגים ועשרות פצועים

הלילה שיגרה רוסיה מאות טילים וכטב"מים לעבר ערי אוקראינה, כשעיקר המתקפה כוונה לבירה קייב. על פי הרשויות המקומיות, לפחות עשרה בני אדם נהרגו, בהם ילד בן 14, וכ-50 נוספים נפצעו. סוכנות הידיעות AP דיווחה כי מספר הנפגעים עלול לעלות עם התקדמות פעולות החילוץ.

חיל האוויר האוקראיני הודיע כי רוסיה שיגרה במהלך הלילה 598 כטב"מים ו-31 טילים במספר גלים. חלק ניכר מהשיגורים יורט, אך לא מעט פגע באתרים שונים ברחבי קייב. לפי דיווחים מאוקראינה, פיצוצים עזים נשמעו ברוב מחוזות הבירה, והרס נרחב דווח בלפחות 20 מוקדים בשבעה מחוזות.