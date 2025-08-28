חיל האוויר האוקראיני הודיע כי רוסיה שיגרה הלילה 598 כטב"מים ו-31 טילים במספר גלים. במקביל, משרד ההגנה הרוסי טען הבוקר כי יורטו 102 כטב"מים אוקראינים מעל אזורים שונים במדינה, וכי נפגעו שני בתי זיקוק
דורון פסקין | 28 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
מתקפה רוסית על קייב: לפחות 10 הרוגים ועשרות פצועים
הלילה שיגרה רוסיה מאות טילים וכטב"מים לעבר ערי אוקראינה, כשעיקר המתקפה כוונה לבירה קייב. על פי הרשויות המקומיות, לפחות עשרה בני אדם נהרגו, בהם ילד בן 14, וכ-50 נוספים נפצעו. סוכנות הידיעות AP דיווחה כי מספר הנפגעים עלול לעלות עם התקדמות פעולות החילוץ.
חיל האוויר האוקראיני הודיע כי רוסיה שיגרה במהלך הלילה 598 כטב"מים ו-31 טילים במספר גלים. חלק ניכר מהשיגורים יורט, אך לא מעט פגע באתרים שונים ברחבי קייב. לפי דיווחים מאוקראינה, פיצוצים עזים נשמעו ברוב מחוזות הבירה, והרס נרחב דווח בלפחות 20 מוקדים בשבעה מחוזות.
בין היתר דווח על קריסה חלקית של בניין מגורים בן חמש קומות במחוז דרניציה, ועל שריפות בבתי מגורים ובמשרדים. כמו כן, נגרם נזק למרכז קניות בעיר ונפגע גם מבנה של משלחת האיחוד האירופי בקייב.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו