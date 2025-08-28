 דיווח בסוריה מהלילה: כוחות צה"ל פשטו באמצעות מסוקים על מתקן צבאי באזור דמשק
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי סוכנות הידיעות הרשמית SANA, הכוח הונחת באזור ג’בל אל-מאנע, דרומית מערבית לדמשק במבצע שנמשך כשעתיים

דורון פסקין | 28 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח בסוריה מהלילה: כוחות צה"ל פשטו באמצעות מסוקים על מתקן צבאי באזור דמשק

לפי דיווחים מסוריה, כוחות צה"ל פשטו הלילה באמצעות מסוקים על מתקן צבאי באזור דמשק, שבו אותר מכשיר האזנה ותצפית ישראלי שנחשף על ידי הצבא הסורי. סוכנות הידיעות הרשמית SANA ציטטה גורם ממשלתי סורי שטען כי התקרית החלה כבר ביום שלישי בערב.

לפי אותו גורם, במהלך סיור של הצבא הסורי באזור ג’בל אל-מאנע, דרומית מערבית לדמשק, התגלו אמצעי האזנה ומעקב. בעת ניסיון של הסורים לטפל במערכות שנמצאו, הותקף האזור מהאוויר בידי ישראל. על פי דיווחים בסוריה, בתקיפה נהרגו ונפצעו חיילים סורים, ובשעות שלאחר מכן נמשכו גיחות אוויריות ישראליות באזור. למחרת, ביום רביעי, נכנסו כוחות סורים לשטח, השמידו חלק מהמערכות ופינו גופות.

מקורות בלתי רשמיים בסוריה דיווחו על שישה עד שבעה חיילים הרוגים כתוצאה מהתקיפות הישראליות.

מסוק צה"ל, רמת הגולן, 27 ביולי 2024

מסוק צה"ל, רמת הגולן, 27 ביולי 2024 | צילום: JALAA MAREY/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 24 ביוני 2025
דיווח: בריטניה, צרפת וגרמניה מתכוונות להפעיל מחר את מנגנון הסנאפבק

דורון פסקין

המהלך ישיב את סנקציות האו"ם על מגזרי האנרגיה, הבנקאות והביטחון של איראן בתוך כחודש, אלא אם תושג פריצת דרך דיפלומטית בפרק הזמן הזה

תושבי עזה באזור חלוקת המזון של הקרן ההומניטרית לעזה
מנכ"ל משרד החוץ: זיופים גסים בדו״ח IPC שפורסם בשבוע שעבר וטען לרעב בעזה

צוות מגזין אפוק

עדן בר טל הציג במסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה ניתוח של הדוח וטען: "הומצאו נתונים"

ניידות משטרה ליד בית הספר בו אירע הירי
ארה"ב: לפחות שני הרוגים בירי בבית ספר במינסוטה

צוות מגזין אפוק

משטרת ריצ'פילד הסמוכה מסרה כי עד 20 בני אדם נפגעו. לפי הדיווחים, היורה ביצע את הירי מחלון כנסייה הסמוכה למתחם בית הספר

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, במהלך ביקורו של מודי בבית הלבן, 13 בפברואר 2025
מכס אמריקני של 50% על יבוא מהודו נכנס לתוקף: מה המשמעות לכלכלה וליחסי וושינגטון-ניו דלהי?

דורון פסקין

לפי הבית הלבן, המהלך נועד ללחוץ על הודו לצמצם רכישות נפט מרוסיה. ההחלטה מעמידה במבחן את אחת מהבריתות האסטרטגיות החשובות של ארה"ב באסיה

יו"ר הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, ווינה, 25 ביוני 2025
גרוסי: פקחי האו"ם החלו לחזור לאיראן

דורון פסקין

יו"ר סבא"א אמר את הדברים בריאיון לרשת "פוקס ניוז". עיתון "הוולסטריט ג'ורנל" דיווח כי תוגברה האבטחה סביב גרוסי עקב איום שיוחס לאיראן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
ישראל טרם השיבה להצעת המתווכות; מצרים וקטאר מנסות להפעיל לחץ

יוני בן מנחם

הקבינט הביטחוני המורחב התכנס אתמול, אך לדברי גורמים בכירים בירושלים דן בתוכניות לכיבוש עזה ולא בנושא עסקת החטופים. מצרים וקטאר קוראות לקהילה הבין לאומית להתערב

שתפו: