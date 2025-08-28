דיווח בסוריה מהלילה: כוחות צה"ל פשטו באמצעות מסוקים על מתקן צבאי באזור דמשק

לפי דיווחים מסוריה, כוחות צה"ל פשטו הלילה באמצעות מסוקים על מתקן צבאי באזור דמשק, שבו אותר מכשיר האזנה ותצפית ישראלי שנחשף על ידי הצבא הסורי. סוכנות הידיעות הרשמית SANA ציטטה גורם ממשלתי סורי שטען כי התקרית החלה כבר ביום שלישי בערב.

לפי אותו גורם, במהלך סיור של הצבא הסורי באזור ג’בל אל-מאנע, דרומית מערבית לדמשק, התגלו אמצעי האזנה ומעקב. בעת ניסיון של הסורים לטפל במערכות שנמצאו, הותקף האזור מהאוויר בידי ישראל. על פי דיווחים בסוריה, בתקיפה נהרגו ונפצעו חיילים סורים, ובשעות שלאחר מכן נמשכו גיחות אוויריות ישראליות באזור. למחרת, ביום רביעי, נכנסו כוחות סורים לשטח, השמידו חלק מהמערכות ופינו גופות.