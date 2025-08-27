דיווח: בריטניה, צרפת וגרמניה מתכוונות להפעיל מחר את מנגנון הסנאפבק

שלוש המעצמות האירופיות – בריטניה, צרפת וגרמניה (המכונות E3) – צפויות להפעיל מחר את מנגנון הסנאפבק להשבת הסנקציות של מועצת הביטחון על איראן, לאחר שכשל סבב הדיפלומטיה האחרון, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס.

לפי הדיווח, ההודעה הרשמית תימסר בכתב למועצת הביטחון, ובתוך כחודש יחודשו ההגבלות על מגזרי הפיננסים, הבנקאות, האנרגיה והביטחון של איראן – אלא אם יושג שינוי מהותי ברגע האחרון.