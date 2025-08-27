המהלך ישיב את סנקציות האו"ם על מגזרי האנרגיה, הבנקאות והביטחון של איראן בתוך כחודש, אלא אם תושג פריצת דרך דיפלומטית בפרק הזמן הזה
דורון פסקין | 27 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: בריטניה, צרפת וגרמניה מתכוונות להפעיל מחר את מנגנון הסנאפבק
שלוש המעצמות האירופיות – בריטניה, צרפת וגרמניה (המכונות E3) – צפויות להפעיל מחר את מנגנון הסנאפבק להשבת הסנקציות של מועצת הביטחון על איראן, לאחר שכשל סבב הדיפלומטיה האחרון, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס.
לפי הדיווח, ההודעה הרשמית תימסר בכתב למועצת הביטחון, ובתוך כחודש יחודשו ההגבלות על מגזרי הפיננסים, הבנקאות, האנרגיה והביטחון של איראן – אלא אם יושג שינוי מהותי ברגע האחרון.
המהלך מגיע לאחר פגישה שנערכה אתמול בז'נבה בין נציגי ה-E3 לבין נציגי המשטר האיראני, שנועדה "להחיות את הדיפלומטיה" – אך הסתיימה ללא פריצת דרך. ה-E3 מאשימות את איראן בהפרות של הסכם הגרעין מ-2015 (JCPOA) ובהעשרה לרמות שאינן נדרשות לצרכים אזרחיים.
