מנכ"ל משרד החוץ: זיופים גסים בדו״ח IPC שפורסם בשבוע שעבר וטען לרעב בעזה

מנכ"ל משרד החוץ, עדן בר טל, הציג היום במסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה ניתוח של דוח מדד ה-IPC שפורסם בשבוע שעבר וקבע כי חלקים נרחבים מהאוכלוסייה ברצועת עזה סובלים מחוסר ביטחון תזונתי חמור.

בר טל אמר כי "דוח ה-IPC עבר מניפולציה והתבסס רק על נתוני ה-IPC, מבלי להתייחס לשום נתון חיצוני וללא שום ראיות סותרות – ויש לנו ערמות מהן. כל מה שאני הולך להראות לכם היום מבוסס על נתוני ה-IPC, שהם עצמם מבוססים על נתוני חמאס".