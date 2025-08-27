 מנכ"ל משרד החוץ: זיופים גסים בדו״ח IPC שפורסם בשבוע שעבר וטען לרעב בעזה
עדן בר טל הציג במסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה ניתוח של הדוח וטען: "הומצאו נתונים"

צוות מגזין אפוק | 27 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

מנכ"ל משרד החוץ, עדן בר טל, הציג היום במסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה ניתוח של דוח מדד ה-IPC שפורסם בשבוע שעבר וקבע כי חלקים נרחבים מהאוכלוסייה ברצועת עזה סובלים מחוסר ביטחון תזונתי חמור.

בר טל אמר כי "דוח ה-IPC עבר מניפולציה והתבסס רק על נתוני ה-IPC, מבלי להתייחס לשום נתון חיצוני וללא שום ראיות סותרות – ויש לנו ערמות מהן. כל מה שאני הולך להראות לכם היום מבוסס על נתוני ה-IPC, שהם עצמם מבוססים על נתוני חמאס".

תושבי עזה באזור חלוקת המזון של הקרן ההומניטרית לעזה

תושבי עזה באזור חלוקת המזון של הקרן ההומניטרית לעזה | צילום: EYAD BABA/AFP via Getty Images

