 ארה"ב: לפחות שני הרוגים בירי בבית ספר במינסוטה
משטרת ריצ'פילד הסמוכה מסרה כי עד 20 בני אדם נפגעו. לפי הדיווחים, היורה ביצע את הירי מחלון כנסייה הסמוכה למתחם בית הספר

צוות מגזין אפוק | 27 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

בארה"ב דווח היום על אירוע ירי חמור בבית הספר הקתולי Annunciation שבדרום מיניאפוליס במינסוטה. לפי סוכנות הידיעות AP, הרשויות מסרו כי היורה "נמצא בשליטה" וכי אין איום פעיל לציבור. כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי החשוד נהרג כתוצאה מפצעי ירי שגרם לעצמו.

לפי דיווחים בלתי רשמיים, לפחות שני בני אדם נהרגו. בעדכון שפרסמה משטרת ריצ'פילד הסמוכה נמסר כי עד 20 בני אדם נפגעו בתקרית. בעיריית מיניאפוליס ציינו כי הצוותים ממשיכים בסריקות, במתן טיפול רפואי ובניהול תהליך איחוד התלמידים עם משפחותיהם.

מושל מינסוטה, טים וולץ, כתב ב-X כי הוא עודכן בפרטי האירוע וכינה אותו "מחריד". הנשיא דונלד טראמפ מסר כי עודכן על המתרחש, וכי סוכני ה-FBI פועלים בזירה.

ניידות משטרה ליד בית הספר בו אירע הירי

ניידות משטרה ליד בית הספר בו אירע הירי | צילום: TOM BAKER/AFP via Getty Images

