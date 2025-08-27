ארה"ב: לפחות שני הרוגים בירי בבית ספר במינסוטה

בארה"ב דווח היום על אירוע ירי חמור בבית הספר הקתולי Annunciation שבדרום מיניאפוליס במינסוטה. לפי סוכנות הידיעות AP, הרשויות מסרו כי היורה "נמצא בשליטה" וכי אין איום פעיל לציבור. כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי החשוד נהרג כתוצאה מפצעי ירי שגרם לעצמו.

לפי דיווחים בלתי רשמיים, לפחות שני בני אדם נהרגו. בעדכון שפרסמה משטרת ריצ'פילד הסמוכה נמסר כי עד 20 בני אדם נפגעו בתקרית. בעיריית מיניאפוליס ציינו כי הצוותים ממשיכים בסריקות, במתן טיפול רפואי ובניהול תהליך איחוד התלמידים עם משפחותיהם.