 מכס אמריקני של 50% על יבוא מהודו נכנס לתוקף: מה המשמעות לכלכלה וליחסי וושינגטון-ניו דלהי?
לפי הבית הלבן, המהלך נועד ללחוץ על הודו לצמצם רכישות נפט מרוסיה. ההחלטה מעמידה במבחן את אחת מהבריתות האסטרטגיות החשובות של ארה"ב באסיה

דורון פסקין | 27 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

החל מחצות (שעון וושינגטון) נכנס לתוקף מכס נוסף של 25% על יבוא מהודו לארה״ב. מדובר בהחמרה של משטר ה"מכסים ההדדיים" הקיים מאז אפריל 2025, כך שהשיעור הכולל על מגוון רחב של מוצרים הודיים מטפס כעת ל-50%.

לפי הבית הלבן, המהלך נועד ללחוץ על הודו לצמצם רכישות נפט מרוסיה ולהסיר חסמים מסחריים, לאחר שהמשא ומתן בנושא נקלע למבוי סתום. מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה בשנת 2022, הודו הייתה אחת השותפות המסחריות החשובות ביותר של רוסיה, כאשר הסחר הדו-צדדי השנתי הגיע קרוב ל-69 מיליארד דולר.

ב־6 באוגוסט חתם הנשיא דונלד טראמפ על צו נשיאותי המוסיף את המכס החדש, בנימוק שהודו "מייבאת באופן ישיר או עקיף נפט מהפדרציה הרוסית". הצו נשען על מסגרת המכסים שהוכרזה מוקדם יותר השנה ונועדה להתמודד עם גירעונות הסחר המתמשכים של ארה"ב.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, במהלך ביקורו של מודי בבית הלבן, 13 בפברואר 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, במהלך ביקורו של מודי בבית הלבן, 13 בפברואר 2025 | צילום: JIM WATSON/AFP via Getty Images

