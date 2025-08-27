גרוסי: פקחי האו"ם החלו לחזור לאיראן

רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי צוות פקחים של הסוכנות שב לאיראן – לראשונה מאז התקיפות הישראליות והאמריקניות על מתקני הגרעין במדינה בחודש יוני.

לאחר המערכה, השעתה טהראן את שיתוף הפעולה עם הסוכנות בטענה כי זו כשלה בגינוי התקיפות על מתקניה.