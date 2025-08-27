יו"ר סבא"א אמר את הדברים בריאיון לרשת "פוקס ניוז". עיתון "הוולסטריט ג'ורנל" דיווח כי תוגברה האבטחה סביב גרוסי עקב איום שיוחס לאיראן
דורון פסקין | 27 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
גרוסי: פקחי האו"ם החלו לחזור לאיראן
רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי צוות פקחים של הסוכנות שב לאיראן – לראשונה מאז התקיפות הישראליות והאמריקניות על מתקני הגרעין במדינה בחודש יוני.
לאחר המערכה, השעתה טהראן את שיתוף הפעולה עם הסוכנות בטענה כי זו כשלה בגינוי התקיפות על מתקניה.
"כעת הצוות הראשון של פקחי הסוכנות חזר לאיראן ואנחנו עומדים להתחיל מחדש", אמר גרוסי, מבלי לפרט על הרכב המשלחת. הוא הוסיף: "ביחס לאיראן, כפי שאתם יודעים, ישנם מתקנים רבים – חלקם הותקפו וחלקם לא. אנו דנים כעת באילו מנגנונים מעשיים ניתן לנקוט כדי לאפשר את חידוש עבודתנו שם".
