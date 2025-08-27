 גרוסי: פקחי האו"ם החלו לחזור לאיראן
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

יו"ר סבא"א אמר את הדברים בריאיון לרשת "פוקס ניוז". עיתון "הוולסטריט ג'ורנל" דיווח כי תוגברה האבטחה סביב גרוסי עקב איום שיוחס לאיראן

דורון פסקין | 27 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳

גרוסי: פקחי האו"ם החלו לחזור לאיראן

רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי צוות פקחים של הסוכנות שב לאיראן – לראשונה מאז התקיפות הישראליות והאמריקניות על מתקני הגרעין במדינה בחודש יוני.

לאחר המערכה, השעתה טהראן את שיתוף הפעולה עם הסוכנות בטענה כי זו כשלה בגינוי התקיפות על מתקניה.

"כעת הצוות הראשון של פקחי הסוכנות חזר לאיראן ואנחנו עומדים להתחיל מחדש", אמר גרוסי, מבלי לפרט על הרכב המשלחת. הוא הוסיף: "ביחס לאיראן, כפי שאתם יודעים, ישנם מתקנים רבים – חלקם הותקפו וחלקם לא. אנו דנים כעת באילו מנגנונים מעשיים ניתן לנקוט כדי לאפשר את חידוש עבודתנו שם".

יו"ר הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, ווינה, 25 ביוני 2025

יו"ר הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, ווינה, 25 ביוני 2025 | צילום: HELMUT FOHRINGER/APA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
ישראל טרם השיבה להצעת המתווכות; מצרים וקטאר מנסות להפעיל לחץ

יוני בן מנחם

הקבינט הביטחוני המורחב התכנס אתמול, אך לדברי גורמים בכירים בירושלים דן בתוכניות לכיבוש עזה ולא בנושא עסקת החטופים. מצרים וקטאר קוראות לקהילה הבין לאומית להתערב

שליח ארה״ב לסוריה וללבנון, תומאס ברק, לצד סגניתו, מורגן אורטגוס, 26 באוגוסט 2025
השליח האמריקני ללבנון: התוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו אינה צבאית בלבד אלא משלבת תמריצים כלכליים

דורון פסקין

תומאס ברק נפגש בביירות עם נשיא לבנון והצהיר: ישראל תגיש הצעה מקבילה מיד עם קבלת התוכנית הלבנונית

כוחות צה״ל בגבול עם סוריה, 21 בדצמבר 2024
דיווח: נמשכת הפעילות החריגה של כוחות צה"ל בסוריה

דורון פסקין

סוכנות הידיעות הסורית הרשמית דיווחה כי אדם אחד נהרג בפשיטת צה"ל באזור הכפרי הצפוני של קוניטרה. ממשלת סוריה גינתה את הפעילות הישראלית

מפגינים בצומת שילת ובנס ציונה
הפגנות ברחבי הארץ בקריאה להחזרת החטופים וסיום המלחמה; המשטרה פתחה צירי תנועה שנחסמו

אורן שלום

מטה המשפחות להחזרת החטופים הודיע על יום מחאה תחת השם "ישראל מתייצבת"

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניז, 11 באוגוסט 2025
אוסטרליה החליטה לגרש את שגריר איראן, בעקבות מידע על מימון איראני למתקפות אנטישמיות בשטחה

דורון פסקין

לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה הכריזה קנברה על שגריר זר כ"אישיות לא רצויה" והחזירה את צוות השגרירות מטהראן. ראש ממשלת אוסטרליה: "מדובר במעשי תוקפנות חריגים ומסוכנים של מדינה זרה על אדמת אוסטרליה"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 29 במרץ 2025
בחירות לפרלמנט ללא המיעוטים: סוריה דוחה את ההצבעה במחוזות הכורדים והדרוזים

יוני בן מנחם

הוועדה העליונה לבחירות הודיעה על ההחלטה בטענה ל"אי-יציבות ביטחונית", וטענה כי היא תישאר בתוקף "עד שתיווצר סביבה מתאימה ובטוחה". הכורדים קוראים לקהילה הבין-לאומית שלא להכיר בבחירות

שתפו: