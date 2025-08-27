הקבינט הביטחוני המורחב התכנס אתמול, אך לדברי גורמים בכירים בירושלים דן בתוכניות לכיבוש עזה ולא בנושא עסקת החטופים. מצרים וקטאר קוראות לקהילה הבין לאומית להתערב
יוני בן מנחם | 27 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳
ישראל טרם השיבה להצעת המתווכות; מצרים וקטאר מנסות להפעיל לחץ
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שומר את הקלפים צמוד לחזהו ואיננו משיב כבר כמה ימים להצעת המתווכות לעסקת חטופים חדשה והפסקת אש בין ישראל לחמאס על פי מתווה ויטקוף.
הקבינט הביטחוני המורחב התכנס אתמול לדיון, אך גורמים מדיניים בכירים אומרים כי הוא לא עסק כלל בנושא עסקת החטופים אלא קיבל סקירות ביטחוניות. ביום ראשון הבא יתכנס שוב הקבינט לדון בתוכניות של צה"ל לכיבוש העיר עזה.
אותם גורמים מעריכים כי נתניהו איננו מגיב להצעת המתווכות כדי להשאיר את כל האופציות פתוחות על השולחן ולהגביר את הלחץ הפסיכולוגי על חמאס, וכי הדבר נעשה בגיבוי אמריקני. עד כה, ממשל טראמפ לא לחץ על נתניהו להשיב רשמית למתווכות על הצעתן החדשה. גם דבריו השבוע של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על "הסדר קרוב, טוב ומכריע", לא משפיעים לפי שעה על הסיכוי להגיע להסכם הפסקת אש ברצועת עזה.
