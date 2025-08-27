ישראל טרם השיבה להצעת המתווכות; מצרים וקטאר מנסות להפעיל לחץ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שומר את הקלפים צמוד לחזהו ואיננו משיב כבר כמה ימים להצעת המתווכות לעסקת חטופים חדשה והפסקת אש בין ישראל לחמאס על פי מתווה ויטקוף.

הקבינט הביטחוני המורחב התכנס אתמול לדיון, אך גורמים מדיניים בכירים אומרים כי הוא לא עסק כלל בנושא עסקת החטופים אלא קיבל סקירות ביטחוניות. ביום ראשון הבא יתכנס שוב הקבינט לדון בתוכניות של צה"ל לכיבוש העיר עזה.