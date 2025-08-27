 ישראל טרם השיבה להצעת המתווכות; מצרים וקטאר מנסות להפעיל לחץ
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הקבינט הביטחוני המורחב התכנס אתמול, אך לדברי גורמים בכירים בירושלים דן בתוכניות לכיבוש עזה ולא בנושא עסקת החטופים. מצרים וקטאר קוראות לקהילה הבין לאומית להתערב

יוני בן מנחם | 27 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

ישראל טרם השיבה להצעת המתווכות; מצרים וקטאר מנסות להפעיל לחץ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שומר את הקלפים צמוד לחזהו ואיננו משיב כבר כמה ימים להצעת המתווכות לעסקת חטופים חדשה והפסקת אש בין ישראל לחמאס על פי מתווה ויטקוף.

הקבינט הביטחוני המורחב התכנס אתמול לדיון, אך גורמים מדיניים בכירים אומרים כי הוא לא עסק כלל בנושא עסקת החטופים אלא קיבל סקירות ביטחוניות. ביום ראשון הבא יתכנס שוב הקבינט לדון בתוכניות של צה"ל לכיבוש העיר עזה.

אותם גורמים מעריכים כי נתניהו איננו מגיב להצעת המתווכות כדי להשאיר את כל האופציות פתוחות על השולחן ולהגביר את הלחץ הפסיכולוגי על חמאס, וכי הדבר נעשה בגיבוי אמריקני. עד כה, ממשל טראמפ לא לחץ על נתניהו להשיב רשמית למתווכות על הצעתן החדשה. גם דבריו השבוע של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על "הסדר קרוב, טוב ומכריע", לא משפיעים לפי שעה על הסיכוי להגיע להסכם הפסקת אש ברצועת עזה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר | צילום: מעיין טואף, לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שליח ארה״ב לסוריה וללבנון, תומאס ברק, לצד סגניתו, מורגן אורטגוס, 26 באוגוסט 2025
השליח האמריקני ללבנון: התוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו אינה צבאית בלבד אלא משלבת תמריצים כלכליים

דורון פסקין

תומאס ברק נפגש בביירות עם נשיא לבנון והצהיר: ישראל תגיש הצעה מקבילה מיד עם קבלת התוכנית הלבנונית

כוחות צה״ל בגבול עם סוריה, 21 בדצמבר 2024
דיווח: נמשכת הפעילות החריגה של כוחות צה"ל בסוריה

דורון פסקין

סוכנות הידיעות הסורית הרשמית דיווחה כי אדם אחד נהרג בפשיטת צה"ל באזור הכפרי הצפוני של קוניטרה. ממשלת סוריה גינתה את הפעילות הישראלית

מפגינים בצומת שילת ובנס ציונה
הפגנות ברחבי הארץ בקריאה להחזרת החטופים וסיום המלחמה; המשטרה פתחה צירי תנועה שנחסמו

אורן שלום

מטה המשפחות להחזרת החטופים הודיע על יום מחאה תחת השם "ישראל מתייצבת"

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניז, 11 באוגוסט 2025
אוסטרליה החליטה לגרש את שגריר איראן, בעקבות מידע על מימון איראני למתקפות אנטישמיות בשטחה

דורון פסקין

לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה הכריזה קנברה על שגריר זר כ"אישיות לא רצויה" והחזירה את צוות השגרירות מטהראן. ראש ממשלת אוסטרליה: "מדובר במעשי תוקפנות חריגים ומסוכנים של מדינה זרה על אדמת אוסטרליה"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 29 במרץ 2025
בחירות לפרלמנט ללא המיעוטים: סוריה דוחה את ההצבעה במחוזות הכורדים והדרוזים

יוני בן מנחם

הוועדה העליונה לבחירות הודיעה על ההחלטה בטענה ל"אי-יציבות ביטחונית", וטענה כי היא תישאר בתוקף "עד שתיווצר סביבה מתאימה ובטוחה". הכורדים קוראים לקהילה הבין-לאומית שלא להכיר בבחירות

כוחות צה״ל על הגבול עם רצועת עזה, 18 באוגוסט 2025
החשש ברצועה מכיבוש העיר עזה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסבירים כי העיר עזה היא עמוד השדרה של שלטון חמאס ולכיבושה יהיו משמעויות נרחבות

שתפו: