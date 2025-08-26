תומאס ברק נפגש בביירות עם נשיא לבנון והצהיר: ישראל תגיש הצעה מקבילה מיד עם קבלת התוכנית הלבנונית
דורון פסקין | 26 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
השליח האמריקני ללבנון: התוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו אינה צבאית בלבד אלא משלבת תמריצים כלכליים
השליח המיוחד של ארה"ב לסוריה וללבנון, תומאס ברק, הצהיר היום בביירות כי ב-31 באוגוסט תציג ממשלת לבנון, בשיתוף עם צבא לבנון, תוכנית רשמית שמטרתה "לשכנע" את חיזבאללה לוותר על נשקו.
לדבריו, מדובר במהלך שלא יתבסס בהכרח על צעדים צבאיים בלבד, אלא ישלב תמריצים, מנגנוני פיצוי וכלים פוליטיים-כלכליים לאנשי חיזבאללה שיסכימו למסור את נשקם. ברק לא פירט אילו תמריצים יוצעו.
ברק אמר את הדברים לאחר שנפגש עם נשיא לבנון, ג'וזף עון, בארמון בעבדה. הוא ציין כי ישראל תגיש "הצעה מקבילה" מיד עם קבלת התוכנית הלבנונית: "התגובה הישראלית תהיה היסטורית, והיא תתבסס על עקרון של צעד תמורת צעד. אין סיבה שחיזבאללה ימשיך להיות חמוש מול ישראל".
