השליח האמריקני ללבנון: התוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו אינה צבאית בלבד אלא משלבת תמריצים כלכליים

השליח המיוחד של ארה"ב לסוריה וללבנון, תומאס ברק, הצהיר היום בביירות כי ב-31 באוגוסט תציג ממשלת לבנון, בשיתוף עם צבא לבנון, תוכנית רשמית שמטרתה "לשכנע" את חיזבאללה לוותר על נשקו.

לדבריו, מדובר במהלך שלא יתבסס בהכרח על צעדים צבאיים בלבד, אלא ישלב תמריצים, מנגנוני פיצוי וכלים פוליטיים-כלכליים לאנשי חיזבאללה שיסכימו למסור את נשקם. ברק לא פירט אילו תמריצים יוצעו.