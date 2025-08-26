דיווח: נמשכת הפעילות החריגה של כוחות צה"ל בסוריה

לאחר שאתמול דיווח ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם" על פעילות צבאית ישראלית חריגה בסוריה באזור הקרוב לגבול עם ישראל, היום דיווחה סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, SANA, כי הפעילות נמשכת.

לפי הסוכנות, אדם אחד נהרג בפשיטת צה"ל על הכפר טארנג'ה שבאזור הכפרי הצפוני של קוניטרה. דווח כי כוחות צה"ל נכנסו לכפר וירו לעבר אחד הבתים, מה שהוביל למותו של תושב מקומי, ראמי אחמד גאנם.