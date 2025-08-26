סוכנות הידיעות הסורית הרשמית דיווחה כי אדם אחד נהרג בפשיטת צה"ל באזור הכפרי הצפוני של קוניטרה. ממשלת סוריה גינתה את הפעילות הישראלית
דורון פסקין | 26 באוגוסט 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: נמשכת הפעילות החריגה של כוחות צה"ל בסוריה
לאחר שאתמול דיווח ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם" על פעילות צבאית ישראלית חריגה בסוריה באזור הקרוב לגבול עם ישראל, היום דיווחה סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, SANA, כי הפעילות נמשכת.
לפי הסוכנות, אדם אחד נהרג בפשיטת צה"ל על הכפר טארנג'ה שבאזור הכפרי הצפוני של קוניטרה. דווח כי כוחות צה"ל נכנסו לכפר וירו לעבר אחד הבתים, מה שהוביל למותו של תושב מקומי, ראמי אחמד גאנם.
עוד נמסר כי כוח צה"ל נע לעבר העיירה סוויסה, גם היא במחוז קוניטרה, בליווי למעלה מ-30 כלי רכב צבאיים, תוך כדי ירי. בעיירה נכנסו החיילים למספר בתים, עיכבו חשוד במשך שעות אחדות ולבסוף שחררו אותו.
