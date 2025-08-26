הפגנות ברחבי הארץ בקריאה להחזרת החטופים וסיום המלחמה; המשטרה פתחה צירי תנועה שנחסמו

הבוקר החל יום מחאה נוסף להחזרת החטופים ולסיום המלחמה במסגרתו מתקיימות הפגנות במוקדים רבים ברחבי הארץ תחת הכותרת: "ישראל מתייצבת".

בהודעה שפרסמה משטרת ישראל נמסר כי במסגרת הפגנות שמתקיימות ברחבי ת"א, נחסמו נתיבי איילון לסירוגין במספר מוקדים על ידי מפירי סדר שלא נשמעו להוראות השוטרים, תוך שהם מסכנים את משתמשי הדרך. במקביל נחסם רחוב בגין בת"א, והמשטרה פעלה מול מפירי הסדר והחלה לפנות אותם מהציר. עם זאת, נתיבי איילון נפתחו לתנועה וכלל צירי התנועה שנחסמו לסירוגין בתחומי מחוז ת"א פתוחים.